Antalyaspor 7 Haftalık Hasrete Son Verdi

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'de 7 haftalık galibiyet hasretine son verdi.

Ligin 19. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 2-1 yenen kırmızı-beyazlılar, puanını 19'a çıkardı.

Ligin 11. haftasında ikas Eyüpspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Akdeniz ekibi, daha sonra oynadığı 7 maçta 4 mağlubiyet, 3 beraberlik yaşadı.

Antalyaspor, Gençlerbirliği'ni mağlup ederek beşinci galibiyetini aldı. Sezona ilk hafta konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek başlayan Antalyaspor, ikinci iç sahada galibiyetini 19. haftada elde etti.

Uğurlu ile Saric'in "ilk"ler mutluluğu

Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, takımın başında ilk galibiyet sevincini ikinci lig maçında tattı. Uğurlu yönetimindeki Antalyaspor, Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı.

Bosna Hersekli oyuncu Dario Saric, Antalyaspor formasıyla ilk golüne Gençlerbirliği maçında imza attı.

Gençlerbirliği karşısında takımına galibiyeti getiren golü kaydeden Hollandalı Sander Van de Streek ise bu sezon kırmızı-beyazlı formayla ikinci kez ağları sarstı.