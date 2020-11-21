Antalyaspor, Antalya derbisinden galibiyetle ayrılmak istiyor

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, Süper Lig'in 9. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecekleri Antalya derbisini kazanmak istediklerini söyledi.

Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor'un aynı ilin iyi ilişkilere sahip iki takımı olduğunu vurguladı.

Maçta galip gelmek için ellerinden geleni yapacaklarını aktaran Öztürk, " Ersun Yanal'ın gelmesi bir motivasyon kaynağı oldu. İyi bir takımla oynayacağız ama kazanmayı hedefliyoruz. İnşallah kazanırız." dedi.

Trabzonspor ile anlaşan teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Antalya'ya kadar gelmesine rağmen Antalyaspor ile neden sözleşme imzalamadığına ilişkin soru üzerine Öztürk, şunları söyledi:

"Abdullah Avcı zaten görüştüğümüz hocalardan biriydi. Tabii burada bizim de seçimlerimiz oldu. Antalyaspor, hedefleri ve düzgün altyapısıyla ciddi potansiyeli olan bir kulüp. Bizim de ne istediğimiz önemliydi. Çok memnun olduğumuz, şampiyonluk kupası ve Avrupa'da başarıları olan bir hocayla çalışıyoruz. Biz halimizden gayet memnunuz. Kendisine de başarılar dileriz. Aynı şekilde inşallah biz de başarılı oluruz. Zaten seçimlerin doğru veya yanlış olduğunu süreç gösterecektir."