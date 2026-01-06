Antalyaspor Antrenmanlarına Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, 2025-2026 sezonunun ikinci yarısının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular kuvvet ve dayanıklılık çalıştı. Antrenmanı, kulüp başkanı Rıza Perçin de izledi.

Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.