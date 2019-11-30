Antalyaspor, Başakşehir ile 27'nci randevusuna çıkıyor

ANTALYASPOR, Medipol Başakşehir ile bugüne kadar 18'i Süper Lig, 8'i 1'inci Lig olmak üzere 26 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Medipol Başakşehir 13, Antalyaspor ise 7 galibiyet aldı.

Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu 13'üncü haftasında Antalyaspor, yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı 'nda oynanacak maçı Serkan Tokat yönetecek. Medipol Başakşehir ile Antalyaspor, bugüne kadar 18'i Süper Lig, 8'i 1'inci Lig olmak üzere 26 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda Medipol Başakşehir 13, Antalyaspor ise 7 galibiyet aldı. Müsabakaların 6'sı da berabere sona erdi.

Medipol Başakşehir, Antalyaspor ile Süper Lig'de oynadığı son 7 maçın 5'ini kazanırken, bir maçta mağlup olup, bir maçta ise berabere kaldı. Antalyaspor, Medipol Başakşehir deplasmanında çıktığı son 2 Süper Lig maçını 4'er gol yiyerek kaybetti. Kırmızı beyazlılar Ağustos 2015'ten bu yana rakibini deplasmanda mağlup edemedi.

Süper Lig'de 10 haftadır yenilgi yüzü görmeyen Başakşehir, 6 galibiyet, 4 beraberlikle ligde devam eden en uzun serinin sahibi konumunda. Deplasmanda oynadığı son iki Süper Lig maçını kaybeden Antalyaspor ise en son Ekim 2017'de üst üste üç dış saha yenilgisi aldı. Bu sezon Süper Lig'de rakip ceza sahalarında 294 topla buluşma sayısıyla en fazla topla buluşan ikinci takım olan Antalyaspor, bu pozisyonlarda 9 gol atabildi. Kırmızı beyazlılar 33 topla buluşmasından bir gol kaydederek bu alanda ligin en başarısız ikinci takımı oldu.

İLK 45 DAKİKADA EN ÇOK GOL YİYEN TAKIM

Antalyaspor, Süper Lig'in ilk 12 haftasında oynanan maçların ilk yarılarında kalesinde gördüğü 11 golle, ilk 45 dakikada en fazla gol yiyen takım oldu. Okan Buruk teknik direktörlük kariyerinde Antalyaspor ile karşılaştığı 5 maçta rakibine mağlup olmadı, ancak son 3 karşılaşma berabere bitti.

İLK MAÇ BERABERE TAMAMLANDI

Stjepan Tomas , Antalyaspor'un başında çıktığı ilk Süper Lig maçından beraberlikle ayrıldı. İlk teknik direktörlük deneyimini Antalyaspor'da yaşayan Stjepan Tomas, 2010 yılında Bucaspor 'da futbol hayatını noktaladıktan sonra antrenörlük kariyerine Okan Buruk'un yardımcısı olarak Gaziantepspor 'da başladı. Hırvat futbol adamı, Okan Buruk'la beraber sırasıyla Sivasspor , Göztepe, Akhisarspor, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir'de görev aldı.

İki takım arasındaki en farklı mağlubiyet Spor Toto Süper Lig 2018-2019 Sezonu 5'inci haftasında Medipol Başakşehir'in 4- 0 üstünlüğüyle sona erdi. En gollü maçlarda ise Spor Toto Süper Lig 2017-2018 Sezonu 16'ncı haftasında Medipol Başakşehir, Antalyaspor'u 4- 1, Spor Toto Süper Lig 2015-2016 Sezonu ilk haftasında Antalyaspor, rakibini 3- 2 yendi.

Antalyaspor'da, Medipol Başakşehir deplasmanında Amilton, Ferhat Kaplan, Bahadır Öztürk, Eren Albayrak, Harun Kavaklıdere sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

- Antalya