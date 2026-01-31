Antalyaspor Başkanı'ndan Övgü Dolu Açıklamalar - Son Dakika
Antalyaspor Başkanı'ndan Övgü Dolu Açıklamalar

31.01.2026 01:02
Rıza Perçin, takımın gelişimini ve taraftarın desteğini vurguladı, transfer hakkında bilgi verdi.

Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, Trabzonspor maçının ardından, yaptığı açıklamada haftalar ilerledikçe takımın daha iyi oynamaya başladığını belirterek, "Takım artık reaksiyon veriyor. Burası artık kolay bir deplasman olmadığını herkese gösteriyor" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor, sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, "İkinci yarıya iyi başladık. Önce Kasımpaşa, geçen hafta uzun bir süreden sonra Gençlerbirliği'ni sahamızda yendik. Başarılı bir oyun oynadık. Bugün de gördük ki iyi yoldayız, iyi mücadele ediyoruz. Takım artık reaksiyon veriyor. Burası artık kolay bir deplasman olmadığını herkese gösteriyor. Dişe diş mücadele ediyoruz. Bugün iki tane penaltı pozisyonu olmasaydı biz buradan çok daha farklı bir sonuçla ayrılabilir, galip de gelebilirdik. Bütün futbolcu kardeşlerimize, Sami hoca ve ekibine teşekkür ediyorum. Özellikle de 2 haftadan beri özel bir teşekkürü hak eden taraftarımız. Taraftar gruplarımız hep beraber omuz omuza oldular. Burayı artık futbolcularımızla beraber taraftarlarımız da 90 dakika susmadan mücadele ediyor" diye konuştu.

"Takımımıza güveniyoruz"

Perçin, haftaya Karagümrük deplasmanından iyi bir sonuçla ayrılmak istediklerini belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz takımımıza artık çok güveniyoruz. Artık bir aile olduk diyebiliriz. Antalyaspor olarak kenetlendik. Kulübün daha önceden gelen maddi ve manevi sorunları devam etmekte. Bizler yönetim olarak elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Antalya'daki dinamikleri, akil Antalyasporluları ve iş dünyasını desteğe çağırıyoruz. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili yarım bıraktığımız projeleri önümüzdeki haftadan itibaren işleme koyacağız. Daha güzel bir Antalyaspor izlenmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

"Penaltı pozisyonlarına çoğu arkadaşımız penaltı diyor"

Karşılaşmanın hakemi hakkında değerlendirmelerde bulunan Perçin, "Türk hakemlerine, genç hakemlere çok güveniyoruz. Penaltı pozisyonlarına çoğu arkadaşımız penaltı diyor. Ama oyun içerisinde bazı haklarını karşı rakibimizden yana kullandı. Anadolu kulüpleri ekonomik olarak zor günlerden geçiyor. Maçlara çıkmadan çok yıpranıyoruz zaten. Hakem arkadaşımıza güvendiğimizi maçtan önce de söyledik. Takdir haklarını bugün biraz karşı rakibe vermiş olabilir. Başarılı bir hakem. Kendisi daha iyi maçlar yönetecektir" açıklamasında bulundu.

Transfer açıklaması

Transfer konusundaki soruları da yanıtlayan Perçin, "İlk yarı bitimine doğru herkes kadromuzun yetersiz olduğunu söylüyordu ama şimdi bugün görüyoruz ki, şampiyonluk adaylarından Trabzonspor ile dişe diş olarak, bana göre çoğu zaman da üstün oynayarak ve penaltılar olmasa daha farklı bir skor söyleyeceğimiz bir takım durumuna geldi. Devre arasında transferi açıp reaksiyonla fazla fazla transfer yapmak, yaptığımız araştırmalarda hiçbir zaman başarılı olmamış. Ligden düşmesini daha çok kolaylaştırmış. Ama içeriye sahip çıkan, içeriyi mutlu eden kulüpler, elindeki kadroya güvenen kulüplerin, başarılı olduklarını görüyoruz. Biz buraya güvenmeye devam edeceğiz. Ama son güne kadar da bir deneyeceğiz bir şeyler. Bu tamamen kapattık ya da açıyoruz demek değildir. Pazartesi, salı gününe kadar nihai kararımızı vereceğiz. Bizim görüşümüz bu kadroya güveniyoruz, içerideki arkadaşları maddi ve manevi mutlu etmek bizim öncelikli amacımız. Hasan Yakub İlçin ve Ali Demirbilek ile ilgili teklifler geldi. Onlar bizim değerlerimiz. Kulübe nasıl katkı sağlayacaksa öyle hareket edeceğiz. Ama bir transfer olacaksa bizim öncelikli amacımız sonraki satışla ilgili yüksek bir pay koymaktır. Şu an için belli bir şey yok hafta içi bununla ilgili bir karar vermiş oluruz" ifadelerine yer verdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Antalyaspor, Futbol, Spor

