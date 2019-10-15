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Antalyaspor'da Charles sevinci

1 saat önce

Charles antrenmanlarda takımla çalışmalara başlarken, kırmızı-beyazlılarda sakatlığı devam eden Gustavo ile Harun Kavaklıdere ise Gençlerbirliği maçında oynayamayacak.

Antalyaspor'da Charles sevinci, System.String[]

Charles antrenmanlarda takımla çalışmalara başlarken, kırmızı-beyazlılarda sakatlığı devam eden Gustavo ile Harun Kavaklıdere ise Gençlerbirliği maçında oynayamayacak.


Süper Lig'de 7 haftayı 11 puanla 7'nci sırada tamamlayan Antalyaspor, cumartesi günü sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Atilla Konuk Tesisleri'nde günde iki antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdüren kırmızı-beyazlılar galibiyet hedefliyor. Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki Antalyaspor'da sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe maçında kadroda yer alamayan Charles, Gustavo ve Harun Kavaklıdere'nin tedavilerine milli maç arasında hız verildi.


Charles'ın, milli maç dolayısıyla lige verilen arada ziyarete gittiği ülkesi Brezilya'da tedavisine devam ederek iyileştiği belirtildi. Charles antrenmanlarda takımla çalışmalara başlarken, kulüp doktorlarının yaptığı kontrolde Gustavo'nun ise sakatlığının devam ettiği anlaşıldı. Antalyaspor'un galibiyet hedefiyle oynayacağı Gençlerbirliği maçında Gustavo ile Harun Kavaklıdere sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Teknik direktör Korkmaz'ın Gustavo'nun yerine Dala'ya görev vermesi bekleniyor.

Gençlerbirliği, Kavaklıdere, Antalyaspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 03:52 
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