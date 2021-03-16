Antalyaspor'da hedef, 21 yıl sonra Türkiye Kupası'nda final

SPOR Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Aytemiz Alanyaspor'a farklı şekilde kaybeden Fraport TAV Antalyaspor, yarın akşam oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında rakibini yenerek hem 21 yıl sonra finale yükselmek hem de ligin rövanşını almak istiyor.

55 yıllık kulüp tarihinde ilk kez 13 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan ve ligin 30'uncu haftasında bir başka Antalya temsilcisi Aytemiz Alanyaspor'a 4-0 kaybederek bu serisi sona eren Fraport TAV Antalyaspor, rakibini Türkiye Kupası yarı final maçında eleyerek yara sarmak istiyor. Antalyaspor'da tek hedef tarihinde ikinci kez kupada final oynamak.