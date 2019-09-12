Son Dakika Haberleri: Antalyaspor'da, Kayserispor maçı hazırlıkları
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Antalyaspor'da, Kayserispor maçı hazırlıkları

30 dakika önce

Antalyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile 14 Eylül Cumartesi günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Antalyaspor'da, Kayserispor maçı hazırlıkları, System.String[]

Antalyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile 14 Eylül Cumartesi günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde ısınma hareketleri ile başlayan antrenmanda futbolcular, taktik çalışması yaptı.

Kırmızı-beyazlı ekip, dar alanda çift kale maçla antremanı tamamladı.

Ülkelerinin milli takımlarından dönen Ondrej Celustka ile Fredy de bugün takıma katıldı. Antrenmanı, Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri de izledi.

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Antalyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:26 Kaynak: AA
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