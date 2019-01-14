Son Dakika Haberleri: Antalyaspor'da Kupa Maçı Hazırlıkları Tamamlandı

Antalyaspor'da Kupa Maçı Hazırlıkları Tamamlandı

1 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunun ilk maçında sahasında Göztepe ile karşılaşacak olan Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Antalyaspor'da Kupa Maçı Hazırlıkları Tamamlandı, System.String[]
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunun ilk maçında sahasında Göztepe ile karşılaşacak olan Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlı takım, Teknik Direktör Bülent Korkmaz gözetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, maçın taktik provaları üzerinde durdu. Antrenmana, bir süredir profesyonel takımla çalışan Batuhan Berkay Fındık ve Sergen Yatağan'ın yanı sıra U21 takımından da Bünyamin Balcı ve Cenk Şen de katıldı. Hücum ve savunma provalarının yapıldığı antrenman, serbest şut çalışması ile sona erdi.

Takım, akşam saatlerinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplanarak yarınki kupa maçı için kampa girecek. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:51 Kaynak: İHA

Spor
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