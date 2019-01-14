Antalyaspor'da Kupa Maçı Hazırlıkları Tamamlandı
1 saat önce
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunun ilk maçında sahasında Göztepe ile karşılaşacak olan Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.
Ziraat Türkiye Kupası
'nda son 16 turunun ilk maçında sahasında Göztepe ile karşılaşacak olan Antalyaspor
, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kırmızı-beyazlı takım, Teknik Direktör Bülent Korkmaz
gözetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, maçın taktik provaları üzerinde durdu. Antrenmana, bir süredir profesyonel takımla çalışan Batuhan Berkay
Fındık ve Sergen Yatağan
'ın yanı sıra U21 takımından da Bünyamin Balcı
ve Cenk Şen de katıldı. Hücum ve savunma provalarının yapıldığı antrenman, serbest şut çalışması ile sona erdi.
Takım, akşam saatlerinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplanarak yarınki kupa maçı için kampa girecek. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:51 Kaynak: İHA
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