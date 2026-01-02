Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor, teknik direktörlük görevi için Sami Uğurlu ile anlaştı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Antalyaspor'umuz, teknik direktör Sayın Sami Uğurlu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı. Teknik direktörümüze hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › Spor › Antalyaspor'da Yeni Teknik Direktör Sami Uğurlu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.