Antalyaspor\'da Yeni Teknik Direktör Sami Uğurlu

02.01.2026 18:54
Hesap.com Antalyaspor, 2025-2026 sezonuna kadar Sami Uğurlu ile anlaştı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor, teknik direktörlük görevi için Sami Uğurlu ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Antalyaspor'umuz, teknik direktör Sayın Sami Uğurlu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı. Teknik direktörümüze hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

