Antalyaspor, Ersun Yanal ile 3.5 yılığına anlaştı

Antalyaspor, Teknik Direktör Ersun Yanal ile 3.5 yıllık prensip anlaşma sağladı. Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, "Fikirlerimizin örtüşmesi bu anlaşmanın uzun yapılmasının en büyük nedenlerinden biri" dedi.

Tamer Tuna'nın istifasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Fraport TAV Antalyaspor, tecrübeli teknik adam Ersun Yanal ile prensipte 3.5 yıllığına anlaştı. Sözleşmedeki son pürüzlerin giderilmesinin ardından resmi açıklamanın yapılacağı belirtildi.

İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulunan Murat Süğlün, Yanal'ın bugün takımla birlikte ilk antrenmanına çıkıp futbolcularla tanışacağını ifade ederek, "Türk futbolunda büyük hizmetleri olan, gerek milli takım düzeyinde gerek büyük futbol kulüplerinde emeği çok geçen, bizim inandığımız, güvendiğimiz ve birlikte uzun yıllar yol alıp başarılar elde etmek istediğimiz bir hocamız. Bizim gelecekle ilgili planlamamızda fikirlerimizin örtüşmesi bu anlaşmanın uzun yapılmasının en büyük nedenlerinden biri. Hem taraftarlarımıza hem Antalyaspor'a hayırlı olmasını diliyoruz" diye konuştu.

Milli maç arası nedeniyle lige verilen aradan dolayı izne çıkan kırmızı-beyazlılar, bugün tekrar top başı yapacak. Süper Lig'in 8 haftasını 9 puanla tamamlayan Antalya ekibi, Yanal ile birlikte puan cetvelinde üst sıralara çıkmayı hedefliyor.

58 yaşındaki Ersun Yanal, son olarak Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı. Yanal kariyerinde Denizlispor, Yeni Salihlispor, Ankaragücü, Gençlerbirliği, A Milli Futbol Takımı, Manisaspor, Trabzonspor, Eskişehirspor ve Fenerbahçe'yi çalıştırmış, 2014 yılında Fenerbahçe ile Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

(Suat Metin/İHA)