Antalyaspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalıştı.

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