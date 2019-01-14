Son Dakika Haberleri: Antalyaspor, Göztepe Maçına Hazır

Antalyaspor, Göztepe Maçına Hazır

1 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın Göztepe'yi konuk edecek Antalyaspor, hazırlıklarını tamamladı.

Antalyaspor, Göztepe Maçına Hazır, System.String[]
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın Göztepe'yi konuk edecek Antalyaspor, hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Bülent Korkmaz gözetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana, bir süredir profesyonel takımla çalışan genç oyuncular Batuhan Berkay Fındık ve Sergen Yatağan'ın yanı sıra, 21 yaş altı takımından Bünyamin Balcı ile Cenk Şen de katıldı.

Hücum ve savunma provalarının yapıldığı antrenman, serbest şut çalışması ile sona erdi.

Kırmızı-beyazlı ekip, akşam saatlerinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplanarak yarınki kupa maçı için kampa girecek.


Türel'den Antalyaspor'a ziyaret


Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, antrenmanı ziyaret ederek, futbolcularla ve teknik heyetle görüştü.


Sezonun ilk yarısında başarılı bir grafik sergileyen oyuncuları tebrik eden Türel, ikinci yarıda daha iyi bir performans göstereceklerine inandığını aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:16 Kaynak: AA

Yatağan, Türkiye Kupası, Antalyaspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ziraat Türkiye Kupasında Hakemler Belli Oldu Kanuni'nin Yaptırdığı Tarihi Mescide Yeni Dönem Metal Doğrama Takıldı

Ziraat Türkiye Kupasında Galatasaray, Boluspor Maçına Hazır Kasımpaşa, Haris Hajradinovic'i Kadrosuna Kattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 17:33:05. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalyaspor, Göztepe Maçına Hazır
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]