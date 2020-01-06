Antalyaspor, Rus defans oyuncusu Kudryashov'u transfer etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Antalyaspor, Rus defans oyuncusu Kudryashov'u transfer etti - Son Dakika Spor

Antalyaspor, Rus defans oyuncusu Kudryashov'u transfer etti

30 dakika önce

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Rus futbolcu Fedor Kudryashov'un transferini duyurdu.

Antalyaspor, Rus defans oyuncusu Kudryashov'u transfer etti, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Rus futbolcu Fedor Kudryashov'un transferini duyurdu.


Antalyaspor Kulübünün, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:


"Antalyasporumuz, 35 kez Rus Milli Takım formasını da giyen Fedor Kudryashov ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Fedor Kudryashov'a hoş geldin der, başarılar dileriz."


Sezonun ilk yarısında Rusya Premier Lig takımlarından Sochi'de forma giyen 32 yaşındaki Fedor Kudryashov, 2018-2019 sezonunun ikinci yarısında Medipol Başakşehir'de oynamıştı.

Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:54 Kaynak: AA
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