Antalyaspor, Rus defans oyuncusu Kudryashov'u transfer etti

"Antalyasporumuz, 35 kez Rus Milli Takım formasını da giyen Fedor Kudryashov ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Fedor Kudryashov'a hoş geldin der, başarılar dileriz."

Antalyaspor Kulübünün, sosyal paylaşım sitesi Twitter 'daki hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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