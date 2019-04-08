Son Dakika Haberleri: Antalyaspor Türkiye 3'üncüsü

Antalyaspor Türkiye 3'üncüsü

1 saat önce

Antalyaspor triatlon takımı, Türkiye Duatlon Şampiyonası'nda 3'üncü olarak kürsüye çıktı.

Antalyaspor Türkiye 3'üncüsü, System.String[]
Antalyaspor triatlon takımı, Türkiye Duatlon Şampiyonası'nda 3'üncü olarak kürsüye çıktı. İlk ayağı Marmaris'te gerçekleştirilen şampiyonanın ikinci ve son ayağı geçtiğimiz hafta sonunda Antalya Expo 2016'da düzenlendi. Expo içerisinde gerçekleşen, rekabetin kıyasıya olduğu zorlayıcı yarışa Antalyaspor Triatlon Takımı'ndan Cemil Yıldızhan, Mustafa Çelik, Oğuz Bodur, Burhan Cömertoğlu, Cemal Şahin, Sabri Yiğit Üfler ve Mehmet Zahit Pişirici katıldı. Saniyelerin dereceleri belirlediği bu zorlu yarışta, Türkiye'den birçok takım ve sporcu kıyasıya yarıştı. 5 kilometre koşu, akabinde 20 kilometre bisiklet ve son olarak 2.5 kilometre koşudan oluşan yarış sonunda Antalyaspor, Türkiye Duatlon Şampiyonası'nı 3'üncü sırada tamamlayarak kupayı kaldırdı.

Ferdi sonuçlarda da başarılı

Kişisel sonuçlarda ise kendi kategorilerinde Sabri Yiğit Üfler ile Mustafa Çelik yaş grubu 5'incisi, Cemal Şahin yaş grubu 3'üncüsü olarak şampiyonayı tamamladı. Yarış sonunda branş sorumlusu Sabri Yiğit Üfler desteklerini esirgemeyen ve yarışı izlemeye gelen sponsorları Talya Bitkisel Ürünlere teşekkür etti. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:54 Kaynak: İHA

Antalya, Türkiye, Antalyaspor, Spor
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