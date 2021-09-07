Son dakika... Antalyaspor Kulübü Başkanı Çetin: "1-2 transferimiz daha olacak" - Son Dakika

Süper Lig ekibi FT Antalyaspor, Bitexen Teknoloji ile 3 yıllık forma göğüs sponsorluğu için anlaşma imzaladı. Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin, 1-2 transferler daha yapacaklarını söyledi.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin ile sponsor firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cenk Erdem katıldı. Çetin, kendilerine destek veren Bitexen Teknoloji'ye teşekkür etti. Kemal Cenk Erdem de 3 yıllık göğüs sponsorluğu anlaşmasının iki tarafa da hayırlı olmasını diledi. İşbirliklerinin devam ettiğini dile getiren Erdem, taraftarlarla birlikte takımın kazanacağı bir ortamı oluşturmak istediklerini söyledi.

Başkan Çetin daha sonra gazetecilere geride kalan 3 hafta ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ligin ilk maçında Göztepe karşısında şanssız bir gol yediklerini ve berabere kaldıklarını kaydeden Çetin, "Fenerbahçe deplasmanında da hakkımız yendi, en az bir puanımız vardı. Çaykur Rizespor maçında şanssız iki gol yedik. Mücadelemize devam edeceğiz. Çok genç bir takımız. Yeni gelecek oyuncularımız da var. 1-2 transferimiz daha olacak. Yaş ortalamamız düşecek. Ligin en genç ileri ucuna sahip takımlarından biriyiz. Bu yaş grubuyla sert bir ligde mücadele etmek hem başarı hem cesaret işidir. Ligi iyi yerlerde bitireceğiz" dedi.

"GAZİANTEP MAÇINA ODAKLANSIK"

Ligin 4. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olacaklarını hatırlatan Çetin, "Bu maça hazırlanıyoruz. Pazar günü özel uçakla kente gideceğiz. Problemimiz yok, şehir olarak herkes desteğini veriyor. Herkes elini taşın altına koyuyor. Gaziantep maçına odaklandık, takımımızdan başarı bekliyoruz" diye konuştu.

(İsa Akar - Gazi Taş/İHA)