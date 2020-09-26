Antalyaspor'un yeni transferi Naldo ilk antrenmanına çıktı

FRAPORT TAV Antalyaspor, pazartesi günü sahasında oynayacağı Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kırmızı beyazlıların yeni transferi Brezilyalı stoper Naldo da idmanda yer aldı.

Süper Lig'in 3'üncü haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Yukatel Denizlispor pazartesi günü karşılaşacak. Antalya Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak maçı Halis Özkahya yönetecek. Ligde ilk iki haftayı birer beraberlik ve galibiyetle tamamlayan Antalyaspor, sahasındaki Yukatel Denizlispor maçında 3 puan kazanmayı hedefliyor. Kırmızı beyazlılar, maçın hazırlıklarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenmanda Antalyaspor, Denizlispor maçının taktik çalışmasını yaptı.