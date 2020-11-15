Antalyasporlu Podolski, Patara'nın tanıtımı için objektif karşısına geçti - Son Dakika

Antalyasporlu Podolski, Patara'nın tanıtımı için objektif karşısına geçti

15.11.2020 10:05
Antalyasporlu Podolski, Patara'nın tanıtımı için objektif karşısına geçti, System.String[]

Fraport TAV Antalyaspor'un yıldız oyuncusu Lukas Podolski, Patara Antik Kenti'nin tanıtımı için çekimler yaptı.

Fraport TAV Antalya spor'un yıldız oyuncusu Lukas Podolski, Patara Antik Kenti'nin tanıtımı için çekimler yaptı.

Antalyaspor ve Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) iş birliğiyle kentin tarihi ve turistik bölgelerinin futbol ile tanıtılması amacıyla düzenlenen etkinliklerin ilki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020'nin teması ilan edilen Patara Antik Kenti'nde yapıldı.

Patara Antik Kenti ve kum tepelerinde yapılan çekimlerle Alman futbolcu Lukas Podolski'nin yer aldığı bir klip hazırlandı.

Tanıtım klibinin Kültür ve Turizm Bakanlığı aracılığıyla gösterilmesi amaçlanıyor.

ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, dünyanın birçok ülkesinde, kentlerin tanıtımında sporun kullanıldığını belirtti.

Antalyaspor'un son dönemlerde elde ettiği başarılar ve yıldız futbolcu transferler ile dünyada bilinirliğinin arttığını anlatan Ege, "Vakıf olarak, amacımız kültür, spor ve tarihi bir arada sunabilmek ve bunun içinde her şey olan 'All in Antalya' mesajını tüm dünyaya ulaştırmak. Projemizle, futbolcularımızın hayranlarından ve Antalyaspor taraftarlarının gücünden faydalanarak, kentimizin tanıtımını daha farklı kitlelere ulaştırmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Ege, ilk çekime katkı sağlayan Fraport TAV Antalya Havalimanı, Antalyaspor yönetim kurulu üyeleri ve Lukas Podolski'ye teşekkür etti.

Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Melih Beken ise kulüp olarak kentin tanıtımına destek verdiklerini kaydetti.

Tanıtım etkinliğinin aylar öncesinde planlandığını ancak yeni tip koronavirüs nedeniyle ertelendiğini belirten Beken, "Serinin ilk ayağını Patara'da yaptık. Podolski gün boyunca bize farklı alanda görüntüler verdi. En kısa zamanda hazırlanan videoyu sosyal medya kanallarından tüm dünyaya ulaştırmayı düşünüyoruz. Antalya bir dünya markası. Güzellikleri ve değerleriyle ön planda." değerlendirmesinde bulundu.

Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol da Antalya'yı tanıtacak her projenin içinde olmayı görev saydıklarını ifade etti.

Antalya'nın sadece deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığını, her 20 kilometrede bir tarihi eserlere sahip olduğuna dikkati çeken Varol, "Patara bu tarihi bölgenin en önemli şehirlerinden biri. Antalya'mızı dünyanın dört bir yanına Podolski katkısıyla tanıtmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu tür projelere destek vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Antalyasporlu Podolski, Patara'nın tanıtımı için objektif karşısına geçti - Son Dakika Spor


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