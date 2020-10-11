Antep Fıstığı lisanslı depoda ilk ürün alımı gerçekleştirildi - Son Dakika

Antep Fıstığı lisanslı depoda ilk ürün alımı gerçekleştirildi

11.10.2020 11:53
Antep Fıstığı lisanslı depoda ilk ürün alımı gerçekleştirildi, System.String[]

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) tarafından İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın (İKA) destekleriyle yaptırılan Antep Fıstığı Lisanslı Depo ürün alımlarına başladı.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) tarafından İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın (İKA) destekleriyle yaptırılan Antep Fıstığı Lisanslı Depo ürün alımlarına başladı. Antep Fıstığının ana vatanı Gaziantep'te kurulan ve Türkiye'nin ilk Antep Fıstığı Lisanslı Deposu olma özelliğini taşıyan tesis, üreticilere risklere karşı güvenli ve sağlıklı depolama imkanının yanı sıra kira, nakliye ve analiz destekleri ile finansa kolay erişim olanaklarını sunuyor.

Faaliyetlerini devlet garantisi altında sürdürecek olan Antep Fıstığı Lisanslı Depo 'da ilk ürün alımı GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve Meclis Üyelerinin katımıyla gerçekleştirildi.Antep Fıstığı Lisanslı Depoya ilk kuru kırmızı kabuklu Antep Fıstığını getirerek teslim eden üreticiye Elektronik Ürün Senedi Belgesi verilerek hatıra fotoğrafı çektirildi. Ardından GTB başkanları ve meclis üyeleri laboratuvar, depolamanın yapıldığı soğuk hava deposu ve ön temizleme ile çuvallama işlemlerinin gerçekleştirildiği bölümlerde incelemelerde bulundular.

İlk ürün kabulünde konuşan GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, göreve geldikleri ilk günden bu yana hayata kazandırmayı planladıkları önemli projelerin başında gelen Antep Fıstığı Lisanslı Depoyu bugün tam kapasite çalışır halde hizmete kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Sektörel anlamda Türkiye'nin ilk Antep Fıstığı Lisanslı Deposu olma özelliğini taşıyan tesisin Gaziantep'e hayırlı, uğurlu olması temennisinde bulunan Tiryakioğlu, bir nevi 'Fıstık Bankacılığı' görevi üstelenecek olan deponun, özellikle çiftçiye çok önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. Antep Fıstığı Lisanslı Depoyu, yeşil altın Antep fıstığının geleceğine yönelik yapılmış en önemli yatırım olarak değerlendirdiklerini kaydeden Tiryakioğlu,

"Tamamen devlet güvencesi altında faaliyetlerini sürdürecek olan lisanslı depo, fıstık üreticilerimize emanet suiistimallerine karşı güvenli, sigortalı ve sağlıklı depolama imkanı verecek. Ürün tesliminde kira, nakliye ve analiz gibi destekler sağlayacak. Ürününü lisanslı depoda muhafaza eden çiftçimiz aynı zamanda yüzde 2 stopaj ve yüzde 2 BAĞ-KUR- SGK primi gibi ödemelerden muaf olacak. Çiftçilerimiz ton başına 25 TL nakliye desteği ile parti başına 25 TL analiz ve ton başına 20 TL depo kira desteğinden faydalanabilecekler. Ayrıca tüccar ve sanayicilerimizde 10 TL kira desteğinden yararlanabilecekler" dedi.

Antep Fıstığı Lisanslı Depo'nun Elektronik Ürün Senetleri aracılığıyla finansa kolay erişim imkanı tanıdığına da işaret eden Tiryakioğlu, "Lisanslı depo, çeşitli nedenlerle finans sıkıntısı yaşayan fakat ürününü sezon başında satmak istemeyen üreticimize ELÜS teminatlarıyla bankalardan anında kredi imkanı tanımakta. Bu sayede ürününü değerlendirmek isteyen çiftçimiz herhangi bir mali zorluk yaşamadan istediği zaman ürününü satma fırsatı elde edecek" dedi.

Fiziki olarak 10 bin ton depolama kapasitesine sahip lisanslı deponun ihtiyaç duyulması halinde kapasitesinin kısa sürede artırılabileceğine dikkat çeken GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise konuşmasında tesisin ürün piyasasına sağlayacağı avantajlar hakkında bilgiler verdi.

Antep fıstığının lisanslı depoda muhafaza edilmesinin buradaki ürüne resmiyet kazandıracağını belirten Akıncı, "Depolanan miktarın resmi olarak bilinmesi piyasalardaki arz miktarı ile ilgili belirsizliğin önüne geçilmesinde somut bir kaynak oluşturacak" dedi.

Lisanslı Depoya ürün teslim süreci hakkında da açıklamalarda bulunan Akıncı, " Depoda Kırmızı Kabuklu, Kırmızı Kavlak ve Boz Kavlak Antep fıstığı kabul edilmekte. Lisanslı depoya üreticilerimiz herhangi bir bankadan yatırım hesabı açtırdıktan sonra ürünlerini randevu almadan rahatlıkla teslim edebilirler. Üreticimiz tarafından depoya getirilen ürün ilk olarak laboratuvarda analize tabi tutularak sınıflandırılmakta. Ardından temizleme ve çuvallama işlemi yapılarak barkod sistemiyle depolar içerisindeki özel kafeslere yerleştirilmekte. Depomuz ürünün kalitesini bozmayacak iklimlendirme teknolojisine sahip. Bu durum olası aflatoksin sorununu da çözüm getirmekte. Yine lisanslı depoya teslim edilen Antep fıstığı istenildiği anda aynı miktar ve kalitede geri alınabilmekte. Ürün tekrar geri alınmak istenilmediği taktirde ise Türkiye Ürün İhtisas Borsası aracılığıyla elektronik ortamda istenilen anda satışa sunulabilmekte. Satış işlemi satıcının ürün bedelinin yatırım hesabına geçmesiyle birlikte sona ermekte " diye konuştu. - GAZİANTEP

Antep Fıstığı lisanslı depoda ilk ürün alımı gerçekleştirildi
Antep Fıstığı lisanslı depoda ilk ürün alımı gerçekleştirildi
Antep Fıstığı lisanslı depoda ilk ürün alımı gerçekleştirildi
Antep Fıstığı lisanslı depoda ilk ürün alımı gerçekleştirildi

Gaziantep Ticaret Borsası, Gaziantep, İpekyolu, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Antep Fıstığı lisanslı depoda ilk ürün alımı gerçekleştirildi - Son Dakika Ekonomi

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