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Antik kentte kaçak kazıya suçüstü: 7 gözaltı

23 dakika önce

Antalya'da Neopolis Antik Kenti bölgesinde izinsiz kazı yapıldığı duyumunu alan jandarma, bölgeye çıkan yolları kapatıp operasyon başlattı.

Antik kentte kaçak kazıya suçüstü: 7 gözaltı, System.String[]

Antalya'da Neopolis Antik Kenti bölgesinde izinsiz kazı yapıldığı duyumunu alan jandarma, bölgeye çıkan yolları kapatıp operasyon başlattı. Antik Kent bölgesinde izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalanan 6 şüpheli ve bunlara gözcülük yapan 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Konyaaltı ilçesi Doyran Mahallesi Devrent Zeytincik mevkisinde bulunan Neopolis Antik Kenti bölgesinde izinsiz kazı yapıldığı duyumu alan Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Konyaaltı Merkez Jandarma Karakol komutanlığı, Antalya KOM ube Müdürlüğü ve Konyaaltı Jandarma Trafik Timleri bölgeye çıkan yolları kapatarak, kazı yapılan yere yaklaşıp baskın yaptı. Operasyonda Şeyhmus Y., Emre E., Zeki G., Fatih Ö., Serdar E., Mustafa D. ve bu şahıslara gözcülük yapan Tahir E. suçüstü yakalandı. Bölgede yapılan incelemede şüpheliler tarafından kazılan 1 metre genişliğinde 23 metre derinliğinde tünel şeklinde kazı yeri tespit edildi. Kazıda kullanılan 1 adet jeneratör, 1 adet elektrikli calaska sistemi, 1 adet hava pompa sistemi, 1 adet zemin inceleme cihazı, 1 adet bilgisayar, 10 kg amonyum nitrat, 100 metre elektrik kablosu ve muhtelif kazı malzemeleri bulunarak el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - ANTALYA

Konyaaltı, Jandarma, Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 11:40 Kaynak: İHA
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