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ANTİK KENTTEKİ KANALİZASYON SİSTEMİ SU BASKINLARINI ÖNLEDİ - Son Dakika

ANTİK KENTTEKİ KANALİZASYON SİSTEMİ SU BASKINLARINI ÖNLEDİ

15.08.2021 10:55

AYDIN'ın Germencik ilçesinde tarihi M.Ö. 4'üncü yüzyıla dayanan Magnesia Antik Kenti'nde 2 bin yıllık kanalizasyon sistemi, 6 yıl önce ortaya çıkarıldı.

AYDIN'ın Germencik ilçesinde tarihi M.Ö. 4'üncü yüzyıla dayanan Magnesia Antik Kenti'nde 2 bin yıllık kanalizasyon sistemi, 6 yıl önce ortaya çıkarıldı. Kentin sularının dışarıya aktarılması için kullanılan kanalizasyon siteminin bir kısmının hala çalışır durumda olduğu saptandı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer ve Kazı Başkanı Ankara Üniversitesi'nden Doç. Dr. Görkem Kökdemir, antik kentteki kazı çalışmalarında hedefin kanalizasyon sisteminin tümünün ortaya çıkartılarak tamamının çalışır duruma getirilmek olduğunu ifade ederek, kanalı bulduktan sonra sistem üzerinden birikmiş suları antik dönemdeki gibi kentin dışına aktardıklarını söyledi.

Germencik ilçesinde 6 yıl önceki kazı çalışmalarında 180 metrelik bölümü ortaya çıkartılan tarihi M.Ö. 4'üncü yüzyıla dayanan Magnesia Antik Kenti'nin kanalizasyon sisteminin hala çalışır durumda olduğu belirlendi. Kentin tuvaletlerinin yapıldığı yerden başlayarak, 140 hektarlık alanın tamamının sularının dışarıya aktarılması için kullanılan kanalizasyon siteminden günümüzde ise yağan yağmur ve halen yanı başındaki Gümüşçay Çayı'nın taşması sonucu Antik Kent'te biriken suların tahliyesinde yararlanıldığı belirtildi. Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer ortaya çıkartılan kanalizasyon sisteminin çeşitli ek kanallarla birbirine bağlantılı kusursuz bir yapıya sahip olduğunu ifade ederek, bin yıl önce olan belediyecilik performansına da güzel bir referans oluşturduğunu söyledi.

Magnesia Antik Kenti'nde 2 bin önce yapıldığı değerlendirilen kanalizasyon siteminin hala çalışır durumda olduğu tespit edilen bazı kısımları geçtiğimiz yıllarda deneme amaçlı devreye sokuldu ve sistemin kullanılmasına devam edildi. Antik kentte biriken yağmur suları, kanal sayesinde dışarıya aktarılarak birikinti önlendi. Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer ve Kazı Başkanı Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Görkem Kökdemir, çalışma yapan heyetle kanalizasyon sistemi üzerinde incelemelerde bulundu. Kazı çalışmalarını yürüten ekip hedefin kanalizasyon sisteminin tamamını ortaya çıkararak çalışır duruma getirmek olduğunu ifade etti.

'BELEDİYECİLİK PERFORMANSINA GÜZEL BİR REFERANS OLUŞTURUYOR'

İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, Magnesia Antik Kenti, çeşitli yapılarıyla öne çıkan ve güçlü bir turizm potansiyeli sunan bir kent. Son dönemde antik kentteki kanalizasyon sistemi üzerinde yoğunlaştık. Burası 140 hektarlık alan. Kanalizasyon sistemi, buranın tamamını dolaşıyor. Çeşitli ek kanallarla birbirine bağlantılı kusursuz bir kanalizasyon sistemi. Bu sistemi özel kılan, aşırı yağışlar sonucu Antik Kent'te biriken suları tahliye ediyor olabilmemiz. Yaklaşık 2 bin yıl önce olan belediyecilik performansına da güzel bir referans oluşturuyor. Akademik literatürde de bu şekilde yer alıyor. Bu kanalizasyon sistemini daha detaylı çalışmak hem bilim dünyasına armağan etmek hem de tekniğini çözümlemek anlamında çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdürüyoruz dedi.

'MUAZZAM BİR SİSTEM VAR'

Kazı Başkanı Doç. Dr. Görkem Kökdemir ise, Burası Artemis kutsal alanı içerisinde bir mekan. Genel bir tuvalet yapısında, sirkülasyonu büyük olan bir alandayız. O dönem buraya gelen kişilerin sayısı çok fazla. Doğal olarak belli ihtiyaçlar var. Dolayısıyla bu tür bir tuvalet yapısını inşa etmişler. Magnesia'daki tuvalet yapısının sağlam korunmuş olması bize, bu sistemin nasıl çalıştığını gösteriyor. Duvar dekorasyonları, kanalizasyon sistemi çok iyi korunmuş. Temiz su sitemi ve depolamayı görüyoruz. Bu sistemi, bugün dahi kullanıyoruz. Kutsal alanın altındaki 180 metrelik bir kanalizasyon sitemini tespit ettik. Burası bir nehrin kenarında kurulmuş. Büyük Menderes Nehri'ne akan Gümüşçay'ın hemen kıyısındayız. Antik Kent'teki kanalizasyon suları, atık su olarak nehre aktarılıyordu. Bunun için de muazzam bir sistem yapmışlar. Yağan yağmur ve nehrin taşmasıyla Antik Kent'in belli bölümleri sular altında kalıyordu. Bu kanalı tespit etmemizdeki amacımız da oydu. Bu kanalı tekrar işler hale getirmek için çaba sarf ettik. O kanalı bulduktan sonra sistem üzerinden birikmiş suları antik dönemdeki gibi kentin dışına aktarıyoruz dedi.

ANTİK KENTTEKİ KANALİZASYON SİSTEMİ SU BASKINLARINI ÖNLEDİ
ANTİK KENTTEKİ KANALİZASYON SİSTEMİ SU BASKINLARINI ÖNLEDİ
ANTİK KENTTEKİ KANALİZASYON SİSTEMİ SU BASKINLARINI ÖNLEDİ
ANTİK KENTTEKİ KANALİZASYON SİSTEMİ SU BASKINLARINI ÖNLEDİ
ANTİK KENTTEKİ KANALİZASYON SİSTEMİ SU BASKINLARINI ÖNLEDİ
ANTİK KENTTEKİ KANALİZASYON SİSTEMİ SU BASKINLARINI ÖNLEDİ
ANTİK KENTTEKİ KANALİZASYON SİSTEMİ SU BASKINLARINI ÖNLEDİ
ANTİK KENTTEKİ KANALİZASYON SİSTEMİ SU BASKINLARINI ÖNLEDİ
ANTİK KENTTEKİ KANALİZASYON SİSTEMİ SU BASKINLARINI ÖNLEDİ
ANTİK KENTTEKİ KANALİZASYON SİSTEMİ SU BASKINLARINI ÖNLEDİ
ANTİK KENTTEKİ KANALİZASYON SİSTEMİ SU BASKINLARINI ÖNLEDİ

Germencik, Turizm, Aydın, Umut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTİK KENTTEKİ KANALİZASYON SİSTEMİ SU BASKINLARINI ÖNLEDİ - Son Dakika


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