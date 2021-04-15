Antik Tenedos kazıları başlıyor - Son Dakika

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü izniyle, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) tarafından desteklenerek yapılacak 'Tenedos-Bozcaada' kazılarına, yaz aylarında başlanacak. Antik Tenedos kazıları, ÇOMÜ tarafından desteklenen kentteki dördüncü bilimsel kazı olacak.

Cumhurbaşkanı kararlı kazı başvurusu olumlu olumlu değerlendirilen Tenedos Kazı Projesi; Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü izniyle yapılacak ve ÇOMÜ tarafından desteklenecek. ÇOMÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turan Takaoğlu başkanlığında bu yaz başlanacak antik Tenedos-Bozcaada kazısı, üniversitenin desteklediği Assos, Troya ve Maydos kazılarından sonra kentte yapılan dördüncü bilimsel kazı olacak. Kazı ekibinde ilk aşamada arkeolog, mimar, sanat tarihçi, fiziki antropolog ile arkeometri ve restorasyon-konservasyon alanında uzman kişiler yer alacak. Arkeolojik kazı çalışmaları bu yıl için 2 ay sürecek. Arkeolojik kazılar, Bozcaada Kalesi, 2'nci Mahmut döneminden kalma yeni kale, antik Tenedos'un nekropol ve akropol alanları ile sit alanlarında yapılacak.

Tenedos'un (Bozcaada) Epik Döngü coğrafyasının önemli bir parçası olduğunu söyleyen Kazı Başkanı Prof. Dr. Turan Takaoğlu, şöyle konuştu: "Özellikle Batı Uygarlık tarihinin ilk edebi eseri olarak kabul ettiğimiz Ozan Homeros'un ünlü İlyada destanında 'Tenedos' adı dört kez geçmektedir. Bu bakımdan Tenedos'un Troya Savaşı coğrafyasında yer alması hiç şüphesiz kazıyı heyecan verici kılan sebeplerdendir. Ancak Tenedos ile ilgili bana en heyecan veren konulardan biri adanın sunduğu liman hizmetleriyle özellikle antik Yunan Çağı boyunca adanın Ege ve Karadeniz arasındaki denizel ulaşım ağı içinde aldığı rol ve bu ticari sisteme verdiği yön konusudur. Bu konudaki çalışmaların sonuçlarının bölge arkeolojisine ayrı bir değer katacağı şimdiden rahatlıkla söylenebilir. Tenedos aynı zamanda bilgin ve düşünür yetiştiren bir yer olarak antik bilim tarihinde önemli yer edinmiş bir adadır. Tenedos-Bozcaada'da önce 1960'lı yıllarda İstanbul Arkeoloji Müzesi ve ardından 1990'lı yılların başında ise Çanakkale Arkeoloji Müzesi uzmanlarınca yapılan kurtarma kazıları, ada kültür tarihinin geçmiş görkemine tanıklık eden heyecan verici buluntular ortaya koymuştur. Bu buluntular özellikle Kuzey-Batı Anadolu kültür tarihinin en az bilinen dönemlerinden bazılarına önemli oranda ışık tutmaktadır. Tenedos antik kenti özellikle Demir Çağ ve Antik Yunan Çağını temsil eden eşsiz bulgulara sahiptir."Prof. Dr. Turan Takaoğlu, hedeflerinin bir arkeopark oluşturarak, ada yerel kimliğini tüm yönleriyle ziyaretçilere sunmak olduğunu söyledi. Bir diğer hedeflerinin de adanın simgesi olmuş iki Osmanlı dönemi kalesinde ileride yapılacak restorasyon çalışmalarına altlık teşkil edebilecek bilgilere ulaşmak ve bu kalelerde ileride yapılacak teşhir düzenlemelerinde bu yapıların kendi hikayeleri anlatan mekanlara dönüştürülmesine katkı vermek için arkeolojik kazılar gerçekleştirmek olduğunu açıklayan Prof. Dr. Takaoğlu, "Antik Tenedos kenti günümüzde kısmen adanın tek yerleşimi olan Bozcaada ilçe yerleşimi altında kalmasına rağmen yerleşimin bugün, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma Kanunu ile koruma altına alınan yapılaşmaya gidilmesi mümkün olmayan Birinci Derece Arkeolojik Sit olarak koruma altına alınmış alanlarda gün ışığına çıkartılmayı bekleyen bölümleri bulunmaktadır. Bunun dışında ada kırsalında farklı kategorilerde ve farklı işlevler görmüş arkeolojik alanlar bulunmaktadır" dedi.

Prof. Dr. Turan Takaoğlu, bilimsel arkeolojik kazılar sırasında hem lisans düzeyindeki hem de lisansüstü seviyedeki öğrencilerin kazı atmosferini yakından yaşayarak, arkeolojik kazı teknikleri konusundaki teorik bilgilerini uygulamaya dökme imkanına bulacağını da söyledi.