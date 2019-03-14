AP Başkanı Tajani'ye "Mussolini Övgüsü" Dolayısıyla Eleştiri

Avrupa Parlamentosunun (AP) İtalyan Başkanı Antonio Tajani, "Mussolini olumlu şeyler yaptı.

Avrupa Parlamentosunun (AP) İtalyan Başkanı Antonio Tajani, "Mussolini olumlu şeyler yaptı." şeklindeki sözünden dolayı hem ülkesi hem de Avrupa'daki birçok siyasetçiden eleştiri aldı.



Tajani, bir radyoya verdiği demeçte, İtalya'nın 1922-1943 yıllarındaki faşist lideri Benito Mussolini'yi öven bir ifade kullandı.



Mussolini'nin "Hitler'i izleyerek tüm dünyaya savaş ilan etmesinin, ırkçı yasalara destek vermesinin ve dönemin solcu lideri Giacomo Matteotti'nin öldürülmesini emretmesinin kabul edilemez" olduğunu belirten Tajani, daha sonra, Mussolini için "Ülkemizin altyapısı için olumlu işler yaptı. Somut gerçeklere baktığımızda, 'Hiçbir şey yapmadı.' diyemeyiz." değerlendirmesinde bulundu.



Bu açıklamalarından dolayı Tajani'ye özellikle İtalya'da sol partilerin liderlerinden tepki geldi.



Sosyalistler ve Demokratlar (S&D) Partisinin lideri Udo Bullman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tajani'nin, İtalya'da aşırı sağın siyasi liderleri Lig partisinin lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini ve İtalya'nın Kardeşleri partisinin lideri Giorgia Meloni ile aynı safta yer aldığını savundu.



Bullman, "(Macaristan Başbakanı Victor) Orban'dan sonra Avrupa Halk Partisinin yeni profili bu mu?" diye yazdı.



İtalya'da hükümet ortağı sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketinin (M5S) Bölgesel İşler Sorumlusu Stefano Buffagni de Twitter hesabından, "Tajani yüzünü gösterdi. Mussolini hakkında söylediklerinden utan. Onlardan farklı olduğum için gurur duyuyorum." paylaşımını yaptı.



Avrupa'daki sol görüşlü siyasetçiler de Avrupa Birliği'nin (AB) "faşizm ve Nazizm'e karşı kurulduğunu" hatırlattı.



Diğer yandan Tajani, hakkındaki eleştirilere Twitter hesabından cevap vererek, "Benim kelimelerimi faşizme alet edenler utanmalı. Ben her zaman faşizm karşıtı ikna olmuş biriyim. Hiç kimsenin bunun aksini söylemesine izin vermem." ifadelerini kullandı.

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