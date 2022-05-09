Apart yetkilisi 9 kişiye 120 bin TL para cezası - Son Dakika
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Apart yetkilisi 9 kişiye 120 bin TL para cezası

09.05.2022 15:43
Apart yetkilisi 9 kişiye 120 bin TL para cezası

Denizli'de gerçekleştirilen ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 168 farklı adres kontrol edildi.

Denizli'de gerçekleştirilen ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 168 farklı adres kontrol edildi. Denetim ve sorgulamalarda 29 bin 275 kişi sorgulanırken aranması olan 59 şahıs tutuklandı.

Denizli'de gerçekleştirilen denetimler 30 Nisan ile 8 Mayıs 2022 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 168 farklı adres kontrol edildi. Denetimlerde 29 bin 275 kişinin GBT, HES kodu ve UYAP sorgulamaları yapıldı. Bir dernek lokalinde 4 kişiye kumar oynamaktan 9 bin 95 TL idari para cezası kesilirken, 1 kişiye ise "Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı. Fuhuş operasyonunda "Fuhşa Teşvik Aracılık veya Zorlama" suçundan 33 kişiye toplam 39 bin 814 TL idari para cezası uygulandı. 2 İçkili mekanda yapılan denetimlerde, 2 işletmeninde canlı yayın belgesi olmadığı 1 mekanda ise 2 kadının gelen müşterilere konsomasyon yaptığı tespit edilerek idari işlem yapıldı.

59 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı

Ayrıca, il genelinde meydana gelen asayişe müessir olaylar ile adli makamlardan gelen yakalama müzekkerelerine istinaden yakalanan 59 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Yapılan çalışmalar neticesinde, 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 8 adet fişek, 3 adet av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, 1 adet bıçak, 2 adet çalıntı motosiklet, 1 adet elektrikli bisiklet, 10 bin TL değerinde üstübü isimli madde, kumar oyunlarında kullanıldığı tespit edilen 300 TL para ele geçirildi.

9 ayrı apart yetkilisine 120 bin 519 TL idari para cezası

Geçici konaklama yerlerine yönelik olarak yapılan kontrol ve denetimler neticesinde 49 ayrı adreste bulunan toplam 740 apart dairesi kontrol edildi. Denetimler sonucunda 9 ayrı apart yetkilisine 120 bin 519 TL idari para cezası uygulandı. - DENİZLİ

Apart yetkilisi 9 kişiye 120 bin TL para cezası
Apart yetkilisi 9 kişiye 120 bin TL para cezası
Apart yetkilisi 9 kişiye 120 bin TL para cezası
Apart yetkilisi 9 kişiye 120 bin TL para cezası
Apart yetkilisi 9 kişiye 120 bin TL para cezası

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Para Cezası, Türk Lirası, Denizli, Kumar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Apart yetkilisi 9 kişiye 120 bin TL para cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Apart yetkilisi 9 kişiye 120 bin TL para cezası - Son Dakika
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