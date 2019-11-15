Son Dakika Haberleri: Apartman yangınında mahsur kalanları merdivenli itfaiye ekipleri kurtardı
Son Dakika Güncel Apartman yangınında mahsur kalanları merdivenli itfaiye ekipleri kurtardı

Apartman yangınında mahsur kalanları merdivenli itfaiye ekipleri kurtardı

6 saat önce

Bahçelievler'de 5 katlı binada çıkan yangında mahsur kalanlar, merdivenli itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Bahçelievler'de 5 katlı binada çıkan yangında mahsur kalanlar, merdivenli itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Şirinevler Mahallesi 10. sokaktaki binanın bodrum katındaki yangın nedeniyle oluşan yoğun duman nedeniyle üst katlarda oturanlar mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araçla vatandaşları tahliye etti.

Dumandan etkilenen 5 kişiden ikisine ambulansta müdahale edildi, 3 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Hasara yol açan yangının binanın bodrum katındaki lastiklerin yanmasıyla başladığı öne sürüldü. Lastiklerin nasıl yandığı araştırılıyor.

Apartman yangınında mahsur kalanları merdivenli itfaiye ekipleri kurtardı

Bahçelievler, Şirinevler, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:37 Kaynak: AA
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