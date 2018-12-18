Son Dakika Haberleri: Aperatif Salonunda Ocak Alev Aldı: 2 Yaralı

Aperatif Salonunda Ocak Alev Aldı: 2 Yaralı

2 saat önce

Aydın'ın Efeler ilçesinde, bir aperatif salonunda kullanılan ocağın alev alması sonucu çıkan yangında iki kişi hafif şekilde yaralandı.

Aperatif Salonunda Ocak Alev Aldı: 2 Yaralı, System.String[]
Aydın'ın Efeler ilçesinde, bir aperatif salonunda kullanılan ocağın alev alması sonucu çıkan yangında iki kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Efeler ilçesi Efeler Mahallesi 1405 Sokak numara 4 adresinde bulunan aperatif salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; işletmeci Ayfer Kahraman ocakta çalıştığı sırada parlayan ateş bir anda salonun mutfak kısmındaki malzemeleri tutuşturdu. Alevlerin kapsadığı aperatif salonundaki yangına Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kısa sürede müdahale edildi. Yangın çevredeki diğer iş yerlerine sıçramadan söndürülürken, itfaiye ekipleri tarafından dışarı çıkartılan iki mutfak tüpünün patlamaması olası bir faciayı önledi.

Yangını büyümeden söndürmek için çabalayan iş yeri sahibi Ayfer Kahraman ile kendisine ziyarete gelen annesi Melek Dündar dumandan etkilendi. Hafif yaralanan iki kişi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Aydın Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:59 Kaynak: İHA

Aydın, Efeler, 3. Sayfa
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