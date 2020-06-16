Apple AirDrop Alternatifi

Apple'ın AirDrop özelliğine benzer bir özellik olan Android Nearby Sharing (Android Yakın Paylaşım), genel kullanıma sunuldu. Kullanıcıların fotoğraf ve belgeler gibi pek çok içeriği yakındaki cihazlarıyla kolayca paylaşmalarını sağlayan Android Nearby, YouTube'da yayınlanan Android 11 geliştirici odaklı bir videoda görüldü.



AirDrop'a Alternatif Hazır: Android Nearby



Apple kullanıcıları yıllardır AirDrop'u kullanarak Apple ekosistemindeki cihazlarla kolayca dosya paylaşımı yapıyor. Android ekosistemi çok parçalanmış olduğundan Android tarafında şimdiye kadar iyi bir alternatif olmadı. Xiaomi, Samsung ve diğer üreticilerin kendi dosya paylaşım programları olsa da sadece kendi cihazlarında bulunuyor. Google'ın Android'de bir yıldan uzun süredir AirDrop gibi işlev görecek bir özellik üzerinde çalıştığı biliniyor. Bu özellik, birkaç yıl önce duyurulan bir dosya paylaşım özelliği olan Android Beam'in halefi.



Android 11'e Özel Olabilir!



Videoda, Android 11 için paylaşım menüsünde "Nearby" butonunun olduğunu görüyoruz. Özellik henüz onaylanmadı ancak herkes açık sürümünün çok yakında yayınlanacağını tahmin etmek güç değil. Google, bu özelliği Android 11'e özel sunabilir veya Google Play Hizmetleri'ni güncelleyerek Android'in eski sürümlerinde de çalışabilir hale getirebilir. Bunu zamanla göreceğiz.