Apple'ın en son amiral gemisi iPhone 14 Pro sahipleri yeni sorunlarla karşı karşıya

iPhone 14 Pro kullanıcıları, Apple'ın yeni piyasaya sürdüğü telefonlarda pille ilgili sorunlardan şikayetçi. Reddit'teki kullanıcı raporlarına göre, birkaç müşteri iPhone 14 Pro'nun kablolu veya kablosuz bağlantılarla şarj olurken her 10 ila 20 dakikada bir yeniden başladığını söylüyor.

Daha önce bazı iPhone 14 Pro serisi kullanıcıları, yeni telefonlardaki arka kamera kurulumunun Snapchat ve Instagram gibi üçüncü taraf uygulamalarla kullanıldığında sallandığını ve ses çıkardığını iddia etmişti. Ancak Apple, bu sorunu düzelten iOS 16.0.2 güncellemesini hızlı bir şekilde yayınladı.

Ülkemizde 39.999 TL'den başlayan fiyatlarla satılan iPhone 14 Pro serisi hakkında kullanıcılar, hem iOS 16.0.1 hem de 16.0.2'de kablolu ve kablosuz şarz çözümlerini kullanırken aynı sorunları yaşadıklarını aktarıyor.

Üstelik bu keşfedilen tek iPhone 14 Pro sorunu değil. Bazı Verizon (Amerikan GSM Şirketi) müşterileri, 5G hücresel bağlantılarının zayıf olduğunu ve aramaların rastgele düştüğünü söylüyor. Hatta etkilendikleri bölgelerde başka cihazlarda benzer sorunları yaşamadıklarını belirten kullanıcılar sorunun direkt iPhone'dan kaynaklandığını belirtiyor.