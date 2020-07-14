Apple Para Dağıtıyor: Yavaşlayan iPhone Tazminatı Nasıl Alınır? - Son Dakika

Apple Para Dağıtıyor: Yavaşlayan iPhone Tazminatı Nasıl Alınır?

Apple bazı eski iPhone modellerini yavaşlattığı gerekçesi ile açılan davada kullanıcılara

Apple bazı eski iPhone modellerini yavaşlattığı gerekçesi ile açılan davada kullanıcılara tazminat ödemeyi kabul etmişti. Yaşanan sorunlar için toplam 500,000,000 dolar tutarında bir anlaşmaya giden şirketin her kullanıcıya 25 dolar ödemeyi kabul ettiğini hatırlatalım. Eğer bu modellerden birisine sahip iseniz yavaşlayan iPhone tazminatı için başvurular çevrim içi olarak alınmaya başlandı. İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar!

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Yavaşlayan iPhone Tazminatı Nasıl Alınır?


Apple, açılan davanın sonucunda yavaşlatma sorunundan etkilenen her kullanıcıya 25 dolar tutarında bir ödeme yapmaya karar vermişti. Bu, ülkemizdeki güncel kur seviyesi ile yaklaşık 170 TL yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri sınırlarında alınan ve sorundan etkilenen modeller için başlatılan tazminat programına başvurular, çevrim içi olarak alınmaya başlandı.


Peki bu tazminat programından faydalanabilmek için hangi koşulları sağlamanız gerekiyor?


21 Aralık 2017 tarihinden önce satın alınan ve iOS 10.2.1 veya daha üstü bir sürümü çalıştıran iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus ya da iPhone SE modellerinden birisine ya da 21 Aralık 2017 tarihinden önce satın alınan ve iOS 11.2 veya daha üstü bir sürümü çalıştıran iPhone 7 ya da iPhone 7 Plus modellerinden birisine sahip olmalısınız.


Üstteki koşullara uyum sağlayan cihazı Amerika Birleşik Devletleri'nden satın almış olmalısınız.


Eğer yukarıdaki koşulları sağlıyorsanız başvurunuzu 6 Ekim 2020 tarihine kadar iletebilirsiniz. Ödemelerin kullanıcılara yansıması ise Aralık 2020 dönemine, ya da daha ileri tarihlere, kadar sürebilir. Peki siz yaşanan bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Aralık, Apple, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tamindir

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 12:45 

Son Dakika Teknoloji Apple Para Dağıtıyor: Yavaşlayan iPhone Tazminatı Nasıl Alınır? - Son Dakika
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