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Apple, Tamamen Camdan iPhone İçin Patent Başvuru Yaptı - Son Dakika

Apple, Tamamen Camdan iPhone İçin Patent Başvuru Yaptı

21.11.2021 19:31
Apple, Tamamen Camdan iPhone İçin Patent Başvuru Yaptı

Apple firması, tamamen camdan iPhone teknolojisi için patent başvurusu yaptı. Şirket aynı zamanda tamamen camdan Apple Watch ve Mac Pro için çalışmaları olduğu bildirildi.

Apple, kullanıcılarına daha iyi bir hizmet sunmak için yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. Şirket'in en dikkat çeken yönü ise yenilikçi fikirlere sahip olmasıdır.

Apple şimdi ise büyük ses getirecek yeni bir teknolojinin tasarımı ile uğraşıyor. Eğer bir iPhone meraklısıysanız, gelecekte tamamen cam bir iPhone tasarımını gösteren videolara veya fotoğraflara rastlamış olmalısınız. Apple ürünlerinin tasarım şefi Jony Ive, daha önce camdan başka bir şey olmayan bir iPhone'a ait bazı tasarımsal görüntüleri sızdırmıştı.

Apple şimdi tamamen camdan bir iPhone için ABD Patent ve Ticari Marka Ofisine bir patent başvurusunda bulundu. Sadece bu değil, Apple'ın patenti, her tarafı cam kaplamalı bir Apple Watch ve Mac Pro kulesini gösteriyor.

Apple, Tamamen Camdan iPhone İçin Patent Başvuru Yaptı

Apple, Tamamen Camdan iPhone İçin Patent Başvuru Yaptı

Apple tarafından sunulan patent, altı taraftan cam muhafazalarla kaplı bir aygıtı "iç hacmi tanımlayan ve bir birinci cam eleman ve ikinci bir cam eleman içeren" gösteriyor. Patent çok teknik bir dilde yazılmış gibi görünüyor, ancak bunun püf noktası iPhone özelliklerine sahip bir cam kutu olabilir.

Altı tarafın tamamı şeffaf olacak ve cihaz, bir çalışma birimi oluşturmak için tek bir cam levha veya birbirine bağlı birden fazla cam levha kullanabilir. Her yüzey farklı bir fiziksel farklılığa sahip olabileceğinden, çeşitli yüzeyler arasındaki ayrımları "silmek veya karıştırmak için" yeni bir teknoloji kullanılmış olabilir.

Basit bir ifadeyle, kullanıcılara daha geniş bir işlevsel alan sağlamak için ön veya arka taraf bir sonraki veya karşı tarafa uzanabilir.

Kullanıcıların birçok uygulama ile hızlı bir şekilde etkileşime girmesine ve yalnızca bu alanı kullanarak seçici görevler gerçekleştirmesine izin verecek bir sisteme sahip olacak.

Apple, Tamamen Camdan iPhone İçin Patent Başvuru Yaptı

Apple'ın patentte anlatıldığı gibi uygulaması, çevresinde şeffaf yüzeylere sahip olacak fütüristik bir cihaz getirebilir. Bu aynı zamanda, her yerde dokunmaya duyarlı cam nedeniyle yanlışlıkla dokunmaları önlemek için oldukça karmaşık bir avuç içi reddetme teknolojisinin gerekli olacağı anlamına da gelecektir.

Tıpkı tamamen camdan bir iPhone gibi, Apple'ın da patentteki şemalarda gösterildiği gibi tamamen camdan bir Apple Watch ve Mac Pro kulesi için çalışmalar olabilir. Apple Watch ve Mac Pro'nun çalışma mekanizmaları ve parçaların etiketleri henüz mevcut değildir. Ancak gelecekte birçok marka bu alanda yenilikler yapacağı ortadadır.

Tamamen cam teknolojisi sahip yenilikçi ürünler hakkında ilerde daha net bilgilere sahip olacağız ve Tekmoloji ailesi olarak sizlere bu bilgileri sunmaya devam edeceğiz.

Apple, Tamamen Camdan iPhone İçin Patent Başvuru Yaptı

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Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji Apple, Tamamen Camdan iPhone İçin Patent Başvuru Yaptı - Son Dakika


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