Apple, yeni Dokun ve Öde özelliğini test ediyor! - Son Dakika
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Apple, yeni Dokun ve Öde özelliğini test ediyor!

16.05.2022 22:34
Apple, yeni Dokun ve Öde özelliğini test ediyor!

Apple, aylar önce duyurduğu Dokun ve Öde özelliğini duyurdu. Özellikle ilk kez kullanılırken görüntülendi.

Apple, şubat ayında, uyumlu iPhone'ların ek donanım gerektirmeden temassız ödemeleri kabul etmesini sağlayan yeni bir Tap to Pay (Dokun ve Öde) özelliğini duyurdu. Bu özellik etkin hale getirildiğinde, müşterinin temassız bir işlemi tamamlamak için telefonun üzerine telefonundan kartını okutması yeterli oluyor.

Son olarak bu özellik, Apple Park'taki ziyaretçi merkezinde kullanılırken kayda alındı. Şirket bu özelliği duyurduğu zaman yalnızca ABD'deki işletmelere yönelik olsa da, farklı yerlerde de kullanılacağı söylentiler arasındaydı. Şimdi ise bu özellik bir merkezde karşımıza çıkıyor.

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Dokun ve Öde özelliği, Apple Park'ın ziyaretçi merkezinde görüldü

iPhone'lar, Apple Pay'in ilk lansmanı ile 2014'ten beri temassız ödemeleri destekliyor. Apple Dokun ve Öde özelliği, temassız ödeme almak için ek bir donanıma olmadan ödeme almakla ilgili. Bunun için tek ihtiyacınız iPhone XS veya daha yenisi ile desteklenen iOS uygulamaları.

The Apple Park Visitor Center is one of the only apple retail stores in the US to support contactless pay straight from an iPhone. Awesome to see in person! pic.twitter.com/GiFDiL56OO

— Michael ? (@NTFTWT) May 15, 2022

Apple Park'ın özelliği ne zaman desteklemeye başladığı henüz belli değil. Ancak videoda bir Apple Store çalışanının bir müşteriden ödeme almak için iPhone'unu kullandığı görülüyor. Ayrıca müşterinin de iPhone kullandığı dikkat çekiyor.

Bunların yanı sıra videoda alıcının iPhone'u, herhangi bir temassız Apple Pay işlemine benzer bir ekran gösteriyor ve temas işlemiyle ödeme gerçekleşiyor. Çalışanın telefonu ise önce tutarı nereye girdiğini gösteriyor. Daha sonra tutar, yeni bir ekranda 'Apple Park Ziyaretçi Merkezine Öde' ifadesiyle yer alıyor.

Apple, yeni Dokun ve Öde özelliğini test ediyor!

Bazı kullanıcılar özelliğin gelmesi için sabırsızlanırken, bazı kullanıcılar da güvenlik açısından rahatsız edici olduğunu belirtiyor. Aynı zamanda merakla beklenen özelliğin ne zaman herkese açılacağı ise belli değil.

Peki, siz bu özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında ya da SDN Forum'da bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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