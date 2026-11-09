Ara tatil öncesi şehirlerarası otobüs biletlerinde yoğunluk: Biletlerin yarısı tükendi - Son Dakika
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Ara tatil öncesi şehirlerarası otobüs biletlerinde yoğunluk: Biletlerin yarısı tükendi

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Ara tatil öncesi şehirlerarası otobüs biletlerinde yoğunluk: Biletlerin yarısı tükendi
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16 Kasım'da başlayacak birinci dönem ara tatili öncesinde şehirler arası otobüs biletlerine talep arttı. Satışa sunulan biletlerin yarısı şimdiden tükenirken, birkaç gün içerisinde tamamının satılması bekleniyor. Yoğunluğu karşılamak için günlük sefer sayısının 22 binden 27 bine çıkarılması planlanırken, özellikle dönüş yolculuklarının yapılacağı 21-22 Kasım'da terminallerde yoğunluk yaşanacağı öngörülüyor. Yolculara biletlerini gidiş-dönüş olarak erkenden almaları tavsiye edildi.

2026-2027 eğitim-öğretim yılının birinci dönem ara tatili yaklaşırken otobüs firmalarında rezervasyon ve bilet satışları hızlandı. Özellikle üniversite öğrencilerinin memleketlerine gitmek için seyahat planlarını yapmasıyla birlikte şehirler arası yolcu taşımacılığında yoğunluk başladı.

OTOBÜS BİLETLERİNİN YARISI TÜKENDİ

Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, ara tatil öncesinde otobüs biletlerine gösterilen ilginin arttığını belirtti.

Yıldırım, "Otobüs bilet satışları, 13 Kasım Cuma akşamı itibarıyla yoğunlaştı, 14 ve 15 Kasım'da yoğun bir hareketlilik var. Şu anda satışa sunulan otobüs biletlerinin yarısı tükendi. Birkaç gün içerisinde biletlerin hepsinin satılacağını öngörüyoruz" dedi.

<a class='keyword-sd' href='/ara-tatil/' title='Ara tatil'>Ara tatil</a> öncesi şehirlerarası otobüs biletlerinde yoğunluk: Biletlerin yarısı tükendi

GÜNLÜK SEFER SAYISI 27 BİNE ÇIKACAK

Türkiye genelinde 343 otobüs firması, yaklaşık 8 bin araçla yolcu taşımacılığı yapıyor.

Normal dönemlerde günlük 22 bin civarında olan sefer sayısı, tatil ve bayram gibi yoğun dönemlerde 27 bine kadar yükseliyor.

Ara tatilde de artan yolcu talebini karşılamak amacıyla ek seferler düzenlenmesi planlanıyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerden Anadolu'daki kentlere yapılacak yolculuklarda yoğunluk bekleniyor.

DÖNÜŞTE 21 VE 22 KASIM'A DİKKAT

16 Kasım'da başlayacak ara tatil 20 Kasım'da sona erecek. Öğrencilerin ve ailelerin dönüş yolculuklarına başlamasıyla 21 Kasım Cumartesi ve 22 Kasım Pazar günlerinde otobüs terminallerinde yoğunluk yaşanacağı tahmin ediliyor.

Yıldırım, dönüşte bilet bulmakta güçlük yaşanmaması için yolculara şu tavsiyede bulundu:

"Söz konusu tatil döneminde otobüs yolculuğunu tercih edecek yolcularımızın biletlerini gidiş-dönüş olarak bir an önce almalarını tavsiye ediyoruz."

Ara tatil öncesi şehirlerarası otobüs biletlerinde yoğunluk: Biletlerin yarısı tükendi

OTOBÜS ŞOFÖRLERİNE UYARI

Yolcu sayısındaki artışla birlikte trafik güvenliği konusunda da uyarılar yapıldı.

Yıldırım, uzun mesafeli yolculuklara çıkacak otobüs şoförlerinin yeterince dinlenmiş olmaları gerektiğini vurguladı. Araçların teknik kontrollerinin ve periyodik bakımlarının yolculuk öncesinde tamamlanmasının önemine dikkat çekti.

YOLCULARA EMNİYET KEMERİ HATIRLATMASI

Ara tatilde otobüsle seyahat edecek vatandaşların yolculuk boyunca emniyet kemerlerini takmaları istendi.

Hava sıcaklıklarının düşmesi nedeniyle özellikle kış koşullarının etkili olabileceği güzergahlarda araçların mevsime uygun lastiklerle yola çıkması ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması gerektiği belirtildi.

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