Araban'da 58 okulda 7 bin 250 öğrenci için ilk ders zili çaldı - Son Dakika
Araban'da 58 okulda 7 bin 250 öğrenci için ilk ders zili çaldı

02.02.2026 15:01
Gaziantep'in Araban ilçesinde, 58 okulda eğitim gören 7 bin 250 öğrenci için ilk yarı tatilinden sonra ilk ders başladı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde okullarda yarıyıl tatili sonrası 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine başlanırken, dersler 'Bayrak Sevgisi' temasıyla açıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan, öğrencilere başarı diledi.

Araban ilçesi merkezi ve kırsalındaki okullarda, yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı.

Araban ilçesi genelinde 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde 58 okulda 7 bin 250 öğrenci ders başı yaptı.

Şehit Sabri Emir Ortaokulu'ndaki öğrenciler, tatilin ardından ilk derslerine "Bayrak Sevgisi" temasıyla başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan, Şehit Sabri Emir Ortaokulunu ziyaret ederek öğretmen ve okul yöneticilerine "Bayrak Sevgisi" temasıyla ilgili ve eğitime dair istişarelerde bulundu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gaziantep, Araban, Yerel, Son Dakika

