Araban'da "İyilik ve merhamet temsilcileri" faaliyetlerine başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Araban'da 'İyilik ve merhamet temsilcileri' faaliyetlerine başladı - Son Dakika

Araban'da "İyilik ve merhamet temsilcileri" faaliyetlerine başladı

6 saat önce

Gaziantep'in Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu'nun talimatı ile hayata geçirilen "İyilik ve Merhamet Kulübü" projesi kapsamında iyilik temsilcisi öğrenciler ve öğretmenler faaliyetlerine başladı.

Araban'da

Gaziantep'in Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu'nun talimatı ile hayata geçirilen "İyilik ve Merhamet Kulübü" projesi kapsamında iyilik temsilcisi öğrenciler ve öğretmenler faaliyetlerine başladı.

İyilik sever ve merhamet sahibi insanlar oluşturmak amacıyla başlatılan İyilik ve Merhamet Kulübü'nün öğrenci ve öğretmenlerden oluşan temsilcileri, ilk olarak Kaymakam Abdulhamit Mutlu'yu makamında ziyaret etti.

Kaymakam Mutlu, ikramda bulunduğu öğrenci ve öğretmenler ile Araban Hükümet Konağı girişine İyilik ve Merhamet Kulübü'nün afişini asarak, iyilik ve merhamet dolu yüreklere sahip oldukları için teşekkür etti.

Kulüp üyeleri daha sonra, ilçedeki tüm kamu kurumlarını tek tek ziyaret ederek kurumlarda çalışan personelleri hem İyilik ve Merhamet Kulübü'ne üye yaptılar, hem de ayda en az iki iyilik yapma sözü aldılar.

Gazetecilere projeyi anlatan Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, projenin iyilik ve merhamet temsilcileri öğrencileri ve öğretmenlerinin ilçede görev yapan kamu personelinden, her ay bir maddi, bir manevi iyilik yapma sözü aldığını söyledi.

Mutlu, "Çocuklarımız ile beraber yapılan maddi iyiliklerle yetim, öksüz ve fakir çocuklarımızın ihtiyaçları karşılanacak. Manevi iyilikler yaparak daha güzel insanların yaşadığı bir Araban'da yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

Gaziantep, Hükümet, Araban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 02:40 Kaynak: AA
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