Araban'da bozulan yollarda yapım çalışması başlatıldı - Son Dakika
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Araban'da bozulan yollarda yapım çalışması başlatıldı

07.05.2022 17:29
Araban'da bozulan yollarda yapım çalışması başlatıldı

Gaziantep'in Araban ilçesinde bozulan yollarda asfaltlama çalışması baştıldı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde bozulan yollarda asfaltlama çalışması baştıldı.

Belediye Başkanı Hasan Doğru, çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, "Altyapı çalışmalarından dolayı bozulan yollarda asfalt ve kaldırım çalışmamız devam ediyor. 15 gün içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. GASKİ'nin dışındaki diğer altyapı kuruluşlarının yaptığı çalışmaların uzamasından dolayı yol çalışmaları gecikmiştir. Bundan dolayı esnaf ve vatandaşlarımızdan özür diler, bizlere sabır ve hoşgörü gösteren herkese teşekkür ederiz." dedi.

Araban'da bozulan yollarda yapım çalışması başlatıldı
Araban'da bozulan yollarda yapım çalışması başlatıldı
Araban'da bozulan yollarda yapım çalışması başlatıldı
Araban'da bozulan yollarda yapım çalışması başlatıldı

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Kaynak: AA

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