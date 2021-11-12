Araban ilçesinde kurs merkezi açıldı - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin Araban ilçesine inşa ettiği kurs merkezinin açılışını gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sanat ve Meslek Eğitim Kursları kapsamında Elif Mahallesi'nde açılışının yapıldığı kurs merkezinde, birçok alanda eğitim verilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, açılıştaki konuşmasında, belediye olarak açtıklarını kurslarla vatandaşlara katkı sağlamak istediklerini vurguladı.

Araban Kaymakamı Ömer Sevgili ise Büyükşehir Belediyesinin ilçe belediyelerle uyum içerisinde çalıştığını belirtti.

Açılışa Vali Davut Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru ile mahalle sakinleri katıldı.