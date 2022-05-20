Araban sarımsağı kebap olarak tüketilmeye başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Araban sarımsağı kebap olarak tüketilmeye başladı

20.05.2022 14:51
Araban sarımsağı kebap olarak tüketilmeye başladı

Gaziantep'in Araban ilçesinde yaşayan vatandaşlar, kentin coğrafi işaret tescilli Araban sarımsağını kebap olarak tüketiyor.

Gaziantep'in Araban ilçesinde yaşayan vatandaşlar, kentin coğrafi işaret tescilli Araban sarımsağını kebap olarak tüketiyor.

İsmini yetiştirildiği ilçeden alan, üreticilerinin bin bir zahmetle ve yaklaşık 9 aylık yetiştirme sürecinin ardından olgunlaşan Araban sarımsağı, raf ömrünün uzunluğu, dişlerinin büyüklüğü, lezzeti ve yoğun aromasıyla dikkati çekiyor.

Hem kuru hem de yeşil olarak tüketilen Araban sarımsağının olgunlaşma sürecinde hasadı yapılarak kebabı hazırlanıyor.

İlçedeki kebapçı ustası Mehmet Erarslan, gazetecilere, taze Araban sarımsağıyla hazırlanan kebaba yoğun ilgi gösterildiğini söyledi.

Baharatlı kıymanın Araban sarımsağının arasına yerleştirilerek pişirildiği anlatan Eraslan, "Sarımsağımız ve kuzu kıymayla yapılan sarımsak kebabı, hazırlandıktan sonra 20-25 dakika boyunca mangalda pişer. Sonrasında da 15 dakika boyunca terletme işlemi dediğimiz aşamaya geçilir. Terletmeden sonra sarımsak macun gibi olur ve lezzeti ile herkesi büyüler. Güzel bir lezzet ve antibiyotik gibidir, bağışıklık sistemini de kuvvetlendirir." dedi.

YORUMLAR
500
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı) Gaziantep ve Hatay'da uyuşturucu operasyonları: 206 gözaltı Gaziantep ve Hatay'da uyuşturucu operasyonları: 206 gözaltı Kontrolden çıkan araç fıstık bahçesine uçtu: 3 yaralı Kontrolden çıkan araç fıstık bahçesine uçtu: 3 yaralı
Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Araban sarımsağı kebap olarak tüketilmeye başladı - Son Dakika


Son Dakika
21:03 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, canlı yayında son anket sonuçlarını açıkladı: Haziran'da yüzde 20'yi buluyoruz
20:53 Türk kadınlarının tarihi zaferi! 5 milli boksörümüz de altın madalya kazandı
20:32 Rus ordusunun yeni favori silahı! İHA'ları 5 saniye içinde yakarak yok eden lazer Ukrayna'da kullanıldı
20:30 Milli boksör Busenaz Sürmeneli, şampiyonluğun ardından ringde kolbastı oynadı!
20:29 Ünlü spiker Selçuk Tepeli sinirlerine hakim olamayıp bardağı kameraya fırlattı!
19:53 Atilla Taş, tepki toplayan "Karadenizlilerden bıktık" sözlerine açıklık getirip özür diledi
19:51 Kolombiya Cumhurbaşkanı Marquez'den övgü dolu Atatürk sözleri: Son 4 yıldır Atatürk'ün yolundan gidiyoruz
19:50 Hakaret davasında yeni gelişme! Bakan Soylu, Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu
19:48 Rekor üstüne rekor kırıyoruz! Busenaz Sürmeneli, 66 kiloda dünya şampiyonu oldu
19:27 Tüm Türkiye'yi duygulandıran anlar! Buse Naz Çakıroğlu ringin ortasında hüngür hüngür ağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 21:10:05. #1.11#
SON DAKİKA: Araban sarımsağı kebap olarak tüketilmeye başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement