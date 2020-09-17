Araban sarımsağında ekim alanı genişleyecek - GAZİANTEP - Son Dakika

Araban sarımsağında ekim alanı genişleyecek - GAZİANTEP

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tarımsal üretiminin yoğunlaştığı alanlardan olan Araban Ovası'nda ekimine başlanan sarımsağa ilgi artıyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tarımsal üretiminin yoğunlaştığı alanlardan olan Araban Ovası'nda ekimine başlanan sarımsağa ilgi artıyor.

Türkiye'nin sarımsak üretiminin önemli bir bölümünün karşılandığı Araban Ovası'nda, gelecek yıl hasat edilecek sarımsağın ekimine başlandı.

Araban ilçesindeki Köklüce, Yolveren, Dağdancık, Körhacıobası, Fakılı, Esentepe, Muratlı, Gelinbuğday, Yukarı Karavaiz, Aşağı Karavaiz, Aşağı Yufkalı, Karacaören ve Ziyaret mahallelerinde yoğunluk kazanan sarımsak üretimi için çiftçiler, gelecek yılın hazırlıklarını yapıyor.

Tarım işçileri, bu kapsamda sarımsak başını oluşturan dişleri tek tek ayrıştırarak oluşturdukları tohumları, önceden sürümü yapılan tarlalarda toprakla buluşturuyor.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, AA muhabirine, bölgede sarımsak üretiminin her geçen gün arttığını söyledi.

Özellikle ilçedeki sarımsak üretimi için ayrılan arazilerin son birkaç yılda hızla arttığını aktaran Altun, "Geçen sene 15 bin dönüm alanda ekilen sarımsağımızın bu sene 40 bin dönüm alana ekilmesi planlanıyor. Araban sarımsağı özellikle 2010 yılından sonra kalitesiyle adını Türkiye'de duyurmaya başladı. Bu da üreticinin gelirini artıran bir unsur oldu. Artık Araban sarımsağı markalaştı, sarımsağıyla bilinen birçok yere bile sarımsak satmaya başladık. Araban sarımsağı hem ülke hem de yurt dışındaki piyasalarda adından söz ettiriyor." dedi.

Hasan Altun, geçen yıl ekilen tohumlardan bu yıl dönümden 1,5-2 ton arasında rekolte elde edildiğini belirterek, yeni sezondaki ekim alanlarıyla beraber gelecek yıl bölgedeki rekoltenin iki katına çıkmasını beklediklerini vurguladı.

Araban'da önceki yıllarda sarımsak tohumunun başka bölgelerden getirildiğini anlatan Altun, ancak şimdilerde üreticilerin tohumu da kendi imkanlarıyla elde ettiğini kaydetti.

Araban sarımsağının vitamin ve mineral açısından oldukça zengin olduğuna işaret eden Altun, sağlık olgusunun arttığı şu günlerde sarımsağa ilginin daha da artmasını öngördüklerini sözlerine ekledi.

Arabanlı sarımsak üreticisi Mehmet Öztürk ise 7 yıldan beri Araban Ovası'nda sarımsak üretimi yaptıklarını söyledi.

Araban Ovası'nda yetiştirilen ürünlerin kalitesi ve depolamaya dayanıklılığıyla ünlendiğini, bunun da pazardaki paylarını artırdığını bildiren Öztürk, şöyle devam etti:

"Bu yıl Araban Ovası'ndaki değişik bölgelerdeki şahsımıza ait ve kiraladığımız tarlalarda sarımsak ekimi yapıyoruz. Kalitesiyle yurt geneli ve yurt dışında kendini kanıtlamış meşhur Araban sarımsağı, yurt genelindeki tüm bölgelerde, pazarlarda aranan ürün oldu. Araban sarımsağı, ekiminden hasadına kadarki süreç içerisinde yaklaşık 30-40 bin civarında tarım işçisinin ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Geçmiş yıllarda Çin'den ithal edilen tohumluk sarımsakların yerine son yıllarda Araban Ovası'nda yetiştirdiğimiz, depo ömrü daha uzun olan sarımsakları tohumluk olarak kullanmaktayız."

Araban sarımsağında ekim alanı genişleyecek - GAZİANTEP

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Araban, Tarım, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 11:05 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Araban sarımsağında ekim alanı genişleyecek - GAZİANTEP - Son Dakika Ekonomi

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