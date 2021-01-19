Arabası takla attı! Tolgahan Sayışman ölümden döndü... - Son Dakika

Arabası takla attı! Tolgahan Sayışman ölümden döndü...

19.01.2021 07:36
Arabası takla attı! Tolgahan Sayışman ölümden döndü..., System.String[]

ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPTITolgahan Sayışman, geçen hafta bir iş görüşmesi için Tuncay isimli yakın arkadaşıyla beraber karayoluyla İzmir'e gitti.

ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPTI

Tolgahan Sayışman, geçen hafta bir iş görüşmesi için Tuncay isimli yakın arkadaşıyla beraber karayoluyla İzmir'e gitti. İkili, dönüş yolunda Yalova civarında kaza geçirdi. Sürücü koltuğunda oturan Sayışman'ın arkadaşı, önlerinde kaza yapan başka bir araca vurmamak için manevra yapınca araç takla attı.

EMNİYET KEMERİ KURTARDI

Tolgahan Sayışman ve arkadaşı, aracın hava yastıkları ve takılı olan emniyet kemerleri sayesinde kazadan ciddi bir yara almadan kurtuldu. Olay yerine gelen polis ekipleri ve jandarmanın yardımıyla araçlar çekildi. Sayışman ile arkadaşı önce hastaneye kaldırıldı, ardından özel bir araçla evlerine gönderildi.

Geçen hafta geçirdiği trafik kazasında ölümden dönen Tolgahan Sayışman, önceki gün evinin bahçesinde ailesiyle kar keyfi yaptı. Sayışman ve eşi Almeda Abazi, oğulları Efehan'la çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Arabası takla attı! Tolgahan Sayışman ölümden döndü...

Tolgahan Sayışman, Yalova, İzmir, Kaza, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Arabası takla attı! Tolgahan Sayışman ölümden döndü... - Son Dakika Magazin


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