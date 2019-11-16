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Araç, direğe tırmandı

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde elektrik direğine yaslanmış bir şekilde bulunan araç görenleri şaşırttı.

Araç, direğe tırmandı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde elektrik direğine yaslanmış bir şekilde bulunan araç görenleri şaşırttı.


Olay, ilçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan Üçkuyu Kırsal Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sabah gün ağrımı ile beraber yoldan geçen Mahalle sakinleri ve vatandaşlar, henüz kime ait olduğu tespit edilmeyen hafif ticari bir aracın elektrik direğine dik bir şekilde yaslanmış halde gördü. Vatandaşlar aracın o halini cep telefonu kamaralarına çekerek, sosyal medyada paylaştı. Karayolundan yaklaşık 50 metre uzaklıkta, elektrik direğine çıkan araçta büyük bir hasar olmaması da dikkat çekti. - ŞANLIURFA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 10:00 Kaynak: İHA
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