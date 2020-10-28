Araç şarampole yuvarlandı, 1 yaralı - Son Dakika

Araç şarampole yuvarlandı, 1 yaralı
28.10.2020 19:17
Malatya'da meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.
Malatya'da meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Malatya - Arguvan ilçesi karayolu 22. kilometrede meydana geldi. M.U isimli şahsın kullandığı 33 DBJ 34 plakalı Dacia marka hafif ticari araç, iddiaya göre dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu Yenisu Mahallesi istikametine giderken şarampole yuvarlandı. Kaza sonrasında yaralanan M.U isimli sürücü, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücünün durumun ağır olduğu belirtilirken, Arguvan jandarma ekiplerinin kazayla ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi. - MALATYA
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