Aracın boyasını beğenmeyince tamirhaneyi basan şüpheliler yakalandı (2) - Son Dakika

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Aracın boyasını beğenmeyince tamirhaneyi basan şüpheliler yakalandı (2)
6 saat önce
TUTUKLANDIZonguldak'ta boyattığı otomobilin renk tonunu beğenmeyince çıkan kavgada tamirhanenin sahibini, kardeşini ve oğlunu silahla ateş ederek yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden S.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 10:57 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Zonguldak'ta boyattığı otomobilin renk tonunu beğenmeyince çıkan kavgada tamirhanenin sahibini, kardeşini ve oğlunu silahla ateş ederek yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden S.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.K., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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