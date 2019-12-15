Aracın boyasını beğenmeyince tamirhaneyi basan şüpheliler yakalandı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aracın boyasını beğenmeyince tamirhaneyi basan şüpheliler yakalandı (2) - Son Dakika

Aracın boyasını beğenmeyince tamirhaneyi basan şüpheliler yakalandı (2)

6 saat önce

TUTUKLANDIZonguldak'ta boyattığı otomobilin renk tonunu beğenmeyince çıkan kavgada tamirhanenin sahibini, kardeşini ve oğlunu silahla ateş ederek yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden S.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Aracın boyasını beğenmeyince tamirhaneyi basan şüpheliler yakalandı (2), System.String[]

TUTUKLANDI

Zonguldak'ta boyattığı otomobilin renk tonunu beğenmeyince çıkan kavgada tamirhanenin sahibini, kardeşini ve oğlunu silahla ateş ederek yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden S.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.K., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.


Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 10:57 Kaynak: DHA
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