Aracın lastiği yerinden çıkıp kuaför dükkanına böyle çarptı - Son Dakika
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Aracın lastiği yerinden çıkıp kuaför dükkanına böyle çarptı

21.06.2022 10:53

Aracın lastiği yerinden çıkıp kuaför dükkanına böyle çarptı Rize'nin merkeze bağlı Yeniköy mahallesinde seyir halindeki otomobilin lastiklerinden biri yerinden çıkarak kuaförün camına çarptı.

Aracın lastiği yerinden çıkıp kuaför dükkanına böyle çarptı

RİZE - Rize'nin merkeze bağlı Yeniköy mahallesinde seyir halindeki otomobilin lastiklerinden biri yerinden çıkarak kuaförün camına çarptı. O anlar kameralara anbean yansıdı.

Olay Rize'nin Yeniköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seyir halindeki otomobilin tekerleklerinden biri çıktı. Yerinden çıkan lastiğin metrelerce yuvarlanmasının ardından Ahmet Çelik'e ait kuaförün camına çarparak kırdı. O esnada içeride bulunan müşterinin lastiği fark etmesiyle hem dükkan sahibi hem de kendisi kırılan camlardan son anda kurtuldu. Lastiğin yuvarlandığı esnada çevrede kimsenin olmaması facianın önüne geçti. Yerinden çıkan lastiğin şans eseri kimseye çarpmadan kuaför dükkanının camına çarpma anı ise olay yerinde bulunan güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

"Gözüm hep dışarıda 'araç gelirde kaçarız' diye"

Lastiğin çarptığı kuaförün sahibi Ahmet Çelik, yaşadıkları o anı anlatarak "Kuaförde müşterim vardı onu tıraş ediyordum. Tıraş ettiğim müşterim lastiği fark etti. Ben fark edemedim lastiği. Onu fark etmesiyle müşterim kendisiyle beni kenara çekti. Biz ne oldu diye baktığımızda lastik duruyordu dükkanın önünde. Yukarıda aracın lastiği çıkıyor yerinden gelip dükkanın camına çarpıyor. Bu başımıza gelen ilk şey değil. Daha öncede dükkanıma araç çarptı. Karlı havada bu bayır çok tehlikeli oluyor zaten. Frene bassa bile kayıp gelip dükkana çarpıyor. Bizim şimdi sadece yetkililerden istediğimiz dükkanın önüne duba koysun. Araca tutacak bir duba. Bizim burada can güvenliğimiz yok. Ben müşterimi tıraş ederken bir gözümde dışarıda oluyor. 'Araç gelirde kaçarız' diye. Lastik gelirken kaçmasaydık kötü olacaktı. Belki de ölü bile olurdu burada. Daha önce bizim burada dubalarımız vardı. Belediye görüntüyü bozuyor diye onları kaldırttı. O şimdi kalktığı için hedef biz oluyoruz" şeklinde konuştu.

YORUMLAR
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Seyir halindeki otomobilin çıkan lastiği yol kenarındaki dükkana çarptı Seyir halindeki otomobilin çıkan lastiği yol kenarındaki dükkana çarptı Ana caddeye kontrolsüz çıkıp kamyonete çarptı, olay yerinden kaçtı... Kaza anları kamerada Ana caddeye kontrolsüz çıkıp kamyonete çarptı, olay yerinden kaçtı... Kaza anları kamerada
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aracın lastiği yerinden çıkıp kuaför dükkanına böyle çarptı - Son Dakika

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