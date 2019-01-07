Aracını nereye çektiğini hatırlamayan vatandaş büyük panik yaşadı Antalya
'da yaşlı adam minibüsü bıraktığı yeri hatırlayamayınca büyük korku yaşadı.
50 gün önce bir kamyoneti çalınan yaşlı adam, minibüsünün yeri bulununca korkusu sevince döndü
ANTALYA - Antalya'da toptancılık yapan 54 yaşındaki Eşref Tuzcuoğlu, 50 gün önce çalınan kamyonetinin ardından, bugünde cami çıkışında yeni aldığı minibüsü koyduğu yeri hatırlayamayınca çalındı diye büyük panik yaşadı.
Edinilen bilgiye göre Kepez
ilçesinde 07 AEE 755 plakalı minibüsüyle toptan temizlik malzemeleri satışı yapan Eşref Tuzcuoğlu, akşam namazını kılmak için Mehmet Akif Ersoy
Mahallesi'ndeki Hicret Cami'ne geldi. Aracını cami yakınındaki bir sokağa parkeden Tuzcuoğlu, yakındaki pazardan alışveriş yaptı. Tuzcuoğlu,daha sonra camiye gelip abdestini aldı ve namazını kıldı. Yaklaşık 20 dakika camide kalan Eşref Tuzcuoğlu, cami çıkışında aracının yerini hatırlayamadı. Caminin etrafını dolaşan Tuzcuoğlu, bir türlü aracının yerini bulamadı. Bundan 50 gün önce de kapalı kasa 07 CBT 20 plakalı kamyoneti çalınan Tuzcuoğlu, bu aracının da çalındığını düşünerek, hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisler ilk olarak aracın plakasını alıp, tüm ekiplere çalıntı ihbarında bulundu. Polisler diğer taraftan cami çevresi ve ara sokaklarda çalışma başlattı. Yaklaşık 10 dakikalık arama sonrası Tuzcuoğlu'nun aracı iki sokak arkada bulundu. Aracına kavuştuğu için büyük mutluluk yaşayan Eşref Tuzcuoğlu, polis aracına koyduğu sebze ve meyve poşetlerini aracına taşıdı. Polislere ilgilerinden dolayı teşekkür eden Tuzcuoğlu, 50 gün önce Zafer Mahallesi
'nden çalınan kamyonetinin bulunması için yardım istedi.
"Keşke diğer aracımda bulunsa sevinsem"
Polislerin yardım ettiği Tuzcuoğlu, "Camiye namaza girdim. Çıktığımda bulamadım. Zaman geçmeden bulunması için polisi aradım. Öbür aracımda çalınmıştı 50 gün önce. Buda
çalındı diye çok korktum. Bulamayınca paniğe kapıldım. Ama bulunca çok sevindim. Keşke diğer aracımda bulunsa böyle sevinsem" dedi.