Aracının kaymasını engellerken aracın altında kalarak hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Aracının kaymasını engellerken aracın altında kalarak hayatını kaybetti - Son Dakika

Aracının kaymasını engellerken aracın altında kalarak hayatını kaybetti

6 saat önce

Trabzon'un Araklı ilçesinde aracının kaymasını engellerken aracın altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.

Aracının kaymasını engellerken aracın altında kalarak hayatını kaybetti, System.String[]

Trabzon'un Araklı ilçesinde aracının kaymasını engellerken aracın altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, ilçenin Kayacık mahallesinde yol kenarına aracını park eden Ümit Mustafa Bayraktar (40) bir süre sonra aracın kaydığı fark etti. Aracının kaymasını engellemeye çalışan Bayraktar aracın altında kalarak ağır yaralandı. Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesine kaldırılan Bayraktar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bayraktar'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON

Mustafa Bayraktar, Trabzon, Kayacık, Araklı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 01:32 Kaynak: İHA
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