Son Dakika Haberleri: Arakan Kurtuluş Ordusu Mülteci Kamplarındaki Şiddeti Kınadı

Arakan Kurtuluş Ordusu Mülteci Kamplarındaki Şiddeti Kınadı

48 dakika önce

Myanmar Devletinin Rohingyalı Müslümanlara uyguladığı baskı ve soykırıma karşı durmak için Arakan Müslümanları tarafından kurulan Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu ARSA, taraftarlarına Bangladeş'teki mülteci kamplarında şiddet, adam kaçırma ve adam öldürmekten kaçınmaları çağrısı yaptı.

Arakan Kurtuluş Ordusu Mülteci Kamplarındaki Şiddeti Kınadı, System.String[]
Myanmar Devletinin Rohingyalı Müslümanlara uyguladığı baskı ve soykırıma karşı durmak için Arakan Müslümanları tarafından kurulan Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu ARSA, taraftarlarına Bangladeş'teki mülteci kamplarında şiddet, adam kaçırma ve adam öldürmekten kaçınmaları çağrısı yaptı.

ARSA'nın 2016 yılında Rohingya'da Müslümanların haklarını kazanması için Myanmar'ın Rohingya eyaletindeki sınır karakollarına saldırı yapıp bir kısım sınır muhafızı öldürmesi üzerine Myanmar hükümeti ve Budist rahipler bölge Müslümanlarına soykırım hareketi başlatmış, köylerini ve evlerini yakmış, erkekleri öldürüp kadınlara tecavüz etmişti. Rohingya'nın Müslüman halkı çareyi Bangladeş'e sığınmakta bulmuştu. Myanmar hükümeti, ARSA'yı ve Rohingya halkını terörist olarak ilan etmişti.

Son haftalarda Bangladeş medyasında mülteci kamplarında öldürmeler dahil organize şiddet hareketlerinden ARSA'yı suçlayan haberler yer alınca grup, şiddet olaylarını kabul etti ancak bunları grup liderliğinin yaptırdığı suçlamasını reddetti.

ARSA twİtter hesabından bir açıklama yaparak "Bu şiddet olaylarını çıkaranlar yalnızca Bangladeş hükümetine karşı gelmekle kalmayıp ARSA'yı da kendi suçlarından sorumlu gösteriyor" dedi. Açıklamada, "Onların faaliyetleri sebebiyle Rohingya halkı dünya genelinde kötü gösteriliyor" denildi.

ARSA, Bangladeş hükümetine minnettarlığını belirttiği açıklamada bir milyona yakın mültecinin yaşadığı kamplarda mültecilerin yetkililere karış yanlış hareket etmekten kaçınması çağrısı yaptı. - YANGON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:12 Kaynak: İHA

Myanmar, Arakan, 3. Sayfa
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