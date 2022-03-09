Arakanlı mültecilerin kampında çıkan yangında bir çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Arakanlı mültecilerin kampında çıkan yangında bir çocuk hayatını kaybetti

09.03.2022 21:55
Arakanlı mültecilerin kampında çıkan yangında bir çocuk hayatını kaybetti

Bangladeş'te, Arakanlı Müslümanların kaldığı Cox's Bazar'daki mülteci kamplarında çıkan yangında bir çocuk yaşamını yitirdi.

Bangladeş'te, Arakanlı Müslümanların kaldığı Cox's Bazar'daki mülteci kamplarında çıkan yangında bir çocuk yaşamını yitirdi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinden (BMMYK) yapılan açıklamada, 5 numaralı kamp alanında çıkan yangında 4 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Dumandan etkilenen bir kişinin de hastaneye kaldırıldığı, sağlık durumunun stabil olduğu aktarılan açıklamada, alevlerin yaklaşık 400 barınak ve tesisi tamamen veya kısmen tahrip ettiği belirtildi.

Yetkililer, bunun 2022'de kamplarda yaşanan 6. yangın olduğunu kaydetti.

Bangladeş'te Cox's Bazar'daki kampta geçen yıl 22 Mart'ta çıkan yangında yaklaşık 15 bin barınak yok olmuş, en az 28 kişi hayatını kaybetmiş, 40'tan fazla kişi ise yaralanmıştı.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

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Birleşmiş Milletler, Bangladeş, Mülteci, Arakan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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