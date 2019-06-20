Son Dakika Haberleri: Araklı'daki sel felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
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Araklı'daki sel felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

1 saat önce

Trabzon'un Araklı ilçesinde önceki gün yağan yağmur sonucu oluşan sel ve heyelanın ilk anlarının yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Araklı'daki sel felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı, System.String[]
Trabzon'un Araklı ilçesinde önceki gün yağan yağmur sonucu oluşan sel ve heyelanın ilk anlarının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntü afetin boyutunu gözler önüne seriyor.

Selin yaşandığı 18 Haziran tarihinden bu yana 7 kişinin hayatını kaybettiği ve selde sürüklenerek kaybolan 3 kişinin ise hala arandığı felaketin ortaya çıkan yeni görüntüleri selin büyüklüğü bir kez daha gözler önüne serdi.

Trabzon'da önceki gün etkili olan sağanak yağış, Araklı ilçesinde sel ve heyelanlara neden oldu. İlçenin Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde heyelan sonucu önüne set çekilen Karadere, biriken toprak ve balçığı sürükleyerek aniden taştı. Sele kapılan 10 kişi kayboldu. Vatandaşların yardım çağrıları üzerine bölgeye karadan ve havadan kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gönderilen 2 askeri helikopter, mahallelerde mahsur kalan 76 kişiyi alarak güvenli bölgelere tahliyesini sağladı. Ekipler, sele kapılan 10 kişiden Araklı Belediyesi personeli Ali Abdullah Osmanoğlu, imam Soner Özbay, Mehmet Cevahir, DSİ personeli Hasan Çakar ve Büyükşehir Belediyesi personelleri Baki Turhan, Erdoğan Uzun ve Ali Kemal Coşkuner'in cansız bedenlerine 2 günün sonunda ulaşırken, selde akıntıya kapılarak kaybolan Mahmut Köseoğlu, Halim Köse ve Cengiz Cevahir'i arama çalışmaları ise 370'in üzerindeki ekibin katılımı ile sürüyor.

Bölgede 91 araç ve 39 iş makinesi aktif olarak görev yaparken, şuana kadar Çamlıktepe mahallesinde bir iş yeri ve 4 ev yıkıldı, bir okul ve 12 ev hasar gördü. - TRABZON
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:21 Kaynak: İHA
Trabzon, Araklı, 3. Sayfa
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