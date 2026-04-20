Aralarında 49 yaş var! Belarus lideri Lukaşenko, genç güzellik kraliçesiyle aşk yaşıyor - Son Dakika
Aralarında 49 yaş var! Belarus lideri Lukaşenko, genç güzellik kraliçesiyle aşk yaşıyor

Aralarında 49 yaş var! Belarus lideri Lukaşenko, genç güzellik kraliçesiyle aşk yaşıyor
20.04.2026 10:22
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'nun genç sevgilisi Aliya Korotkaya ile ilişkisi dünya gündemine oturdu. 22 yaşındaki model, devlet protokol etkinliklerinde Lukaşenko'nun yanında yer alıyor.İddialara göre Lukaşenko, genç modele peluş oyuncaklar hediye ediyor.

Avrupa'nın "son diktatörü" olarak adlandırılan Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko, bu kez siyasi hamleleriyle değil, özel hayatındaki çarpıcı bir iddiayla dünya gündemine oturdu. 32 yıldır iktidarda olan 71 yaşındaki Lukaşenko’nun, kendisinden tam 49 yaş küçük olan 22 yaşındaki tescilli güzel Aliya Korotkaya ile aşk yaşadığı ileri sürülüyor. Rus ve Belarus merkezli bağımsız kaynakların "yeni gözde" olarak tanımladığı Korotkaya, son aylarda devletin en üst düzey protokol etkinliklerinde Lukaşenko’nun hemen yanında boy gösteriyor.

Araştırmacı gazetecilik platformu Buro ve çeşitli Rus medya kuruluşlarının raporlarına göre, Aliya Korotkaya’nın yükselişi geleneksel bir Belarus ritüelini anımsatıyor. Lukaşenko’nun güzellik yarışmalarına olan ilgisi ve bu yarışmalardan seçtiği isimleri yakın çevresine dahil etmesi bilinen bir gerçek. Korotkaya; Miss Minsk, Miss Viva Braslav ve Miss Belarus gibi ulusal yarışmaların yanı sıra Rusya'da düzenlenen uluslararası Miss BRICS yarışmasında da podyuma çıkmış bir isim.

Devlet tarafından finanse edilen Ulusal Güzellik Okulu ile yakın bağları olduğu belirtilen genç modelin, geçtiğimiz yıldan bu yana Lukaşenko ile hokey maçlarında, resmi devlet resepsiyonlarında ve görkemli Yeni Yıl balolarında yan yana gelmesi, ilişkinin sadece bir "tanışıklık" olmadığı yönündeki iddiaları güçlendiriyor.

Rus medya kanalı BLOKNOT, nisan ayının başında ikilinin bir hokey maçında çekilen samimi görüntülerini paylaştı. İddialara göre Lukaşenko, maç sırasında genç modele peluş oyuncaklar hediye ederken görüldü. Rus sosyal medya mecralarında "Lukaşenko kendisine genç bir metres buldu" başlıklarıyla yayılan haberlerde, 22 yaşındaki Korotkaya’nın, Lukaşenko’nun 2000'li yılların başında gizli bir ilişkiden dünyaya geldiği iddia edilen çocuğundan bile daha genç olduğu vurgulanıyor.

Alexander Lukaşenko, resmi kayıtlara göre hâlâ Galina Lukaşenko ile evli. 1990’lı yılların ortalarından bu yana ayrı yaşayan çiftin, Viktor (50) ve Dmitry (46) adında iki oğlu bulunuyor. Galina’nın başkent Minsk’ten uzakta, sakin bir köy hayatı sürdüğü bilinirken, Lukaşenko’nun yanında genellikle resmi eşi yerine Belarus güzellik kraliçelerinin yer alması bir devlet geleneği haline gelmiş durumda. Korotkaya’dan önce, 2019 yılında benzer bir ilgiyle karşılaşan Maria Vasilevich de Lukaşenko ile olan yakınlığı sayesinde siyasete atılmış ve Belarus parlamentosuna giren en genç milletvekili olmuştu.

Lukaşenko’nun özel hayatındaki bu hareketlilik, Belarus’un dış politikasındaki kritik bir dönemeçle eş zamanlı yaşanıyor. 1994 yılından beri ülkeyi demir yumrukla yöneten eski Sovyet çiftlik müdürü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna işgalindeki en sadık müttefiki konumunda. Belarus, Rus ordusuna lojistik destek sağlamanın ötesinde, bugün NATO’nun kapı eşiğinde Rus nükleer silahlarına da ev sahipliği yapıyor.

Ancak son günlerde diplomatik kulislerde Lukaşenko’nun, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Beyaz Saray’a bir ziyaret planladığı ve yıllardır süren izolasyonu kırmayı hedeflediği konuşuluyor. 2020 yılındaki tartışmalı seçimlerin ardından patlak veren protestoları sert bir şekilde bastıran ve muhalefeti tamamen etkisiz hale getiren Lukaşenko’nun, özel hayatındaki bu "gençleşme" hamlesinin halk nezdindeki imajını nasıl etkileyeceği ise merak konusu.

Analistler, Lukaşenko’nun genç modellerle olan kamuya açık birlikteliklerini sadece kişisel bir tercih değil, aynı zamanda bir "güç ve zindelik" gösterisi olarak kullandığını belirtiyor. Belarus’un otoriter yapısında, devlet başkanının yanında yer alan bu isimler genellikle devletin kültürel ve sosyal projelerinde vitrin rolü üstleniyor. Aliya Korotkaya’nın bu hiyerarşide ne kadar yükseleceği veya selefi Maria Vasilevich gibi siyasi bir kariyere evrilip evrilmeyeceği, Minsk kulislerinin en çok merak edilen sorusu olmaya devam ediyor.

Aralarında 49 yaş var! Belarus lideri Lukaşenko, genç güzellik kraliçesiyle aşk yaşıyor
Aralarında 49 yaş var! Belarus lideri Lukaşenko, genç güzellik kraliçesiyle aşk yaşıyor
Aralarında 49 yaş var! Belarus lideri Lukaşenko, genç güzellik kraliçesiyle aşk yaşıyor
Aralarında 49 yaş var! Belarus lideri Lukaşenko, genç güzellik kraliçesiyle aşk yaşıyor

Belarus, Son Dakika

Son Dakika Belarus Aralarında 49 yaş var! Belarus lideri Lukaşenko, genç güzellik kraliçesiyle aşk yaşıyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Aralarında 49 yaş var! Belarus lideri Lukaşenko, genç güzellik kraliçesiyle aşk yaşıyor - Son Dakika
