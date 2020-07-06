Aranan 3 şüpheli yakalanarak tutuklandı - Son Dakika

Aranan 3 şüpheli yakalanarak tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hakkında arama kararı ile yakalama kararı bulunan 3 şahıs yakalandı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hakkında arama kararı ile yakalama kararı bulunan 3 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Kalecik adli makamlarınca 6 ay hapis cezası ile aranan D.S., Ürgüp adli makamlarınca hakkında 1 ay 20 gün hapis cezası ile aranan Y.U. ve Gülşehir adli makamlarınca hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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